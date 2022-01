Un any més l'Ajuntament de Torrent, en el seu afany per promocionar i reconéixer el talent literari local, ha donat a conéixer les persones guardonades en els ‘Premis Literaris Ciutat de Torrent’, impulsats anualment per l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià per a promoure l'escriptura en la nostra llengua i ajudar al desenvolupament dels autors i autores participants. El Saló de Plens del consistori ha acollit l'acte de lliurament, que ha comptat amb l'assistència de l'Alcalde Jesús Ros i altres membres de la Corporació Municipal.

La regidora d'Educació, Patricia Sáez, ha destacat “la importància de normalitzar i promoure la literatura en valencià, de manera que els escriptors i escriptores en la nostra llengua tinguen una possibilitat més per a publicar i editar les seues obres”. Així, el guanyador del XII Premi de Poesia, Jesús Girón Araque, ha rebut un xec per valor de 3.000 euros pel seu poema ‘Prèclum’; mentre la vencedora del XIX Premi de Narrativa Juvenil, Mª Magdalena Añón Espert, ha sigut guardonada amb 12.000 euros per la seua obra ‘Otranto’. Igualment, Maurici Belmonte Monar ha sigut premiat amb 1.800 euros per haver aconseguit la final en la categoria de Narrativa Juvenil amb ‘Seràs la Moma’. A més de la dotació econòmica, les obres premiades seran editades per l'editorial Tabarca Llibres, que també assumeix el cost del premi finalista de narrativa i el premi de poesia. Així mateix, l'Ajuntament de Torrent es fa càrrec del pagament de part del primer premi amb un import total de 10.000 euros, que completa la Caixa Rural Torrent amb 2.000 euros com a entitat col·laboradora. . Edició rere edició, els ‘Premis Literaris Ciutat de Torrent’ han adquirit un major prestigi gràcies a la qualitat i categoria de les obres premiades, erigint-se com un dels grans referents de la literatura en valencià a la Comunitat Valenciana i, en conseqüència, com un dels certàmens més dotats econòmicament.