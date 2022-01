Compromís y Esquerra Unida de Alboraia han presentado alegaciones contra la versión inicial del Plan de Reforma interior del Sector Vinival. En ambos casos piden su retirada.

Compromís rechaza el proyecto urbanístico por el incumplimiento del Plan de participación pública. Pero las alegaciones de Compromís plantean otras muchas cuestiones. Desde la coalición indican “en las a alegaciones hemos planteado muchos aspectos, pero uno de los fundamentales es que el PRI plantea el crecimiento máximo cuando Patacona ya tiene problemas de movilidad (con atascos tanto en verano como por las mañanas y tardes de los días laborables) y todo el municipio de Alboraia tiene viviendas vacías (aproximadamente 2.000) Además el PRI plantea que los problemas de movilidad agravados por el crecimiento se resolverán por los mayores ingresos del Ayuntamiento".

En cambio, desde Compromís afirman que la red viaria del Pri "tiene que estar preparada para aquello previsto por el PRI de forma previa al desarrollo para la población prevista al igual que el transporte público". Por lo tanto, dicen, "la presunción de que, al desarrollar un PRI, esto va a suponer un aumento de los ingresos municipales y de que, con los ingresos el Ayuntamiento va a desarrollar la red de manera conveniente simplemente es una justificación inadecuada". Para Compromís, el agente urbanizador "no puede basar su estudio de movilidad en previsiones de futuro claramente inciertas. La realidad es que estos vías no se han desarrollado durante años no solo por carencia de recursos sino por su enorme dificultad técnica, jurídica en el plan y de normas supramunicipales como lo Path. Además , no se ha tenido en consideración en ninguno de los estudios la proximidad de la IES de Patacona y el consiguiente colapso circulatorio en horas punta, aparcamiento, accesos y necesidades educativas y de servicios generales”.

Otro aspecto de importancia capital además de la movilidad, es el de la contaminación acústica. "Los estudios indican que son necesarias medidas para reducirla porque los niveles acústicos ya no se adequen al uso previsto residencial en gran parte del sector. Desde la coalición critican que no se ha tenido en cuenta la afección de posibles nuevas infraestructuras como el AVE que ha estado en exposición pública en fechas recientes", afirman.

Compromís per Alboraia votó en contra en septiembre a la exposición pública del Pri de Vinival por la carencia de consultas previas y por la carencia de un informe municipal de viabilidad. En aquel momento la coalición indicó que no votaban en contra ni de la dignificación de un sector industrial degradado ni en contra de la participación, pero insistieron en que la solución no pasaba necesariamente por el PRI que se planteaba. " En aquello que respeta a la participación ciudadana, Compromís per Alboraia pide que esta tendría que haberse hecho desde el inicio y que no se ha completado la fase de diagnóstico y conclusiones", indican.

Por su parte, Esquerra Unida alega en su documento la posible caducidad del documento de Estudio Ambiental y Estratégico del PRI de Vinival. La formación asegura que el documento fechado el 19 de diciembre de 2019 señala que “Según lo establecido en el artículo 51.6 de la LOTUP, el presente documento de alcance del estudio ambiental y territorial estratégico caducará si transcurridos dos años desde su notificación al órgano promotor, éste no hubiere remitido al órgano ambiental y territorial la documentación referida en el artículo 54 de la LOTUP. Este plazo podrá prorrogarse justificadamente por otros dos años más”. Ante el desconocimiento de este punto, EU pide que se haga llegar al conjunto del Consell Sectorial de Urbanismo la documentación que prorrogue el plazo establecido anteriormente citado.

Por otra parte, EU dice que en la documentación expuesta se hace referencia al PGOU que finalmente no fue aprobado por el Pleno y por tanto no está en vigor. "Solicitamos la adecuación de las referencias al PGOU decaído al actual PGOU vigente".

Además, incide en que el proyecto "supondrá un aumento de la contaminación medioambiental de la zona. Además de que al incrementarse la población con el número de viviendas que se pretenden construir (innecesarias es un municipio con un más de un 25% de vivienda vacía) la zona de Patacona se verá más colapsada de lo que ya está. Actualmente son innumerables las ocasiones en las que los vecinos y vecinas de la zona han alzado la voz por la saturación que sufre el barrio, por la falta de servicios y por la deficiencia en las comunicaciones. Con el proyecto propuesto esta serie de problemáticas se agravarían profundamente".

Esquerra Unida sostiene que los derechos de información y participación públicas de los vecinos y vecinas de Alboraia "no han sido respetados en este proceso ya que se han incumplido las propias directrices del Plan de Participación Pública expuesto, ya que no se han completado las fases de Diagnóstico y Conclusiones. Además el Plan de Participación ha sido elaborado y presentado por la propia empresa constructora lo que a nuestro parecer entra en un conflicto de intereses impropio de una obra en la que está inmersa una Administración Pública como es el Ayuntamiento de Alboraia".