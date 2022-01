Un total de doce viviendas situadas en el centro histórico y el barrio del Alter de Torrent se están restaurando con ayudas del ayuntamiento, tal y como ha informado el alcalde, Jesús Ros. El mandatario ha indicado que algunas de estas casas están sufriendo una rehabilitación integral "ya que solo se ha dejado la fachada" y volverá a reconstruirse en resto de los espacios. Respecto a los proyectos restantes, se trata de intervenciones diversas de mejoras en fronteras o en interiores.

Ros considera que esta tendencia a la rehabilitación está motivada, en parte, por los planes de ayudas que ha lanzado el ayuntamiento, pero sobre todo porque "la gente cada vez es más consciente de que se puede rehabilitar, al ver cómo quedan otras casas en las que se interviene".

Actualmente, una persona que quiere reformar una casa ubicada en las zonas históricas de Torrent o cuyo inmueble presente algún tipo de valor ha de pasar por el proceso en el que el proyecto técnico tiene que ser supervisado por la inspección de Patrimonio de la Conselleria de Cultura. La causa es que todavía no está aprobado el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del centro histórico, ni tampoco el catálogo de edificios e inmuebles protegidos de la ciudad.

Sobre ello, Jesús Ros ha indicado que la empresa adjudicataria de los trabajos presentó hace días una propuesta compuesta de 180 folios por la que se protegerían más de 200 edificios, y ahora tiene que continuar el proceso. Se da la circunstancia de que Torrent lleva inmersa en este asunto desde el año 2003, cuando encargó el primer plan especial y catálogo, que llegó a redactarse. "Pero resulta que hubo un cambio de gobierno (entró en 2007 el Partido Popular con María José Català, al frente) y decidió multiplicar la superficie que se tenía que proteger, y eso supuso volver a hacer todo el trabajo de forma minuciosa, ficha a ficha de cada vivienda", ha criticado Ros.

No obstante, en la etapa del PP llegó a finalizarse la redacción de un Pepri y catálogo, que generó quejas de algunos propietarios, por lo que finalmente se presentó a la conselleria una versión reducida en la que se desprotegían edificios significativos y cuya tramitación no llegó a completarse. El mandatario no ha especificado si el documento en el que el ejecutivo socialista trabaja actualmente es una revisión de aquel o se ha comenzado de cero el trabajo.