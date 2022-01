El portavoz de Guanyar Catarroja, Daniel Portillo, ha solicitado por registro de entrada en el Ayuntamiento de Catarroja información sobre la existencia de una posible macrogranja en el término municipal, después de que se recogiera en un informe realizado por la asociación Amigos de la Tierra. Esta solicitud responde a la preocupación de la formación tras ver los últimos datos sobre calidad del aire registrados obtenidos "de la App BreezoMeter, que recoge los datos de la nueva web app de la Agencia Europea de Medio Ambiente y que tienen como principal fuente las estaciones de medición de calidad del aire, de las aplicaciones que recopilan datos de estas mismas fuentes, pero tienen también en cuenta otras variables de datos de satélites del Programa Copernicus de la Unión Europea", explica Portillo.Esos datos aseguran que la calidad del aire es "desfavorable" para la población, "pese a que en el resto de municipios colindantes es óptima. Por eso creemos que debe haber una explicación particular para la situación de Catarroja y no está de más preguntar por la existencia de una posible macrogranja", reitera.

El Ayuntamiento de Catarroja, sin embargo, ha asegurado a Levante-EMV que no existe ninguna macrogranja en Catarroja, "sí una granja que existe desde 1972 y cuya licencia fue prorrogada por GVA en 2007". Además, apuntan que la existencia de este tipo de instalación ganadera, que está ahora tan en el punto de mira, "están prohibidas en el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad".

En cuanto a la calidad del aire asegura no tener datos más detallados, puesto que actualmente la actual estación metereológica de la localidad no cuenta con esta función, algo que ha aprovechado el portavoz de Guanyar para reivindicar. "No estaría de más que un municipio del tamaño de Catarroja, que realizó un fuerte inversión en la estación metereológica, tuviera un medidor de calidad de aire con el que sí cuentan otras poblaciones de la comarca, siendo de gran utilidad", sentencia.