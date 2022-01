“Interpretamos el pop de la época” , dice de forma natural la soprano Èlia Casanova sin tener en cuenta que la época de la que está hablando es el siglo XVII, hace apenas 400 años. Pero es que de eso se trata “Plebeyos Bailes” que se estrena este jueves en el TAC de Catarroja,de intentar acercar la música antigua a la contemporaneidad, a través de algo más que el típico concierto, deconstruyendo el formato habitual de un concierto de música barroca para convertirlo en un híbrido que permite al público disfrutar de la música y su interpretación, a la vez que entender otros aspectos intrínsecos de la música y el tiempo en el que se creó.

“La música está envuelta de luz, espectáculo, dramaturgia...además de tocar instrumentos y cantar, nos cambiamos de ropa, nos ponemos bigote...es un espectáculo redondo”, explica Èlia, gracias al consorcio formado con Societat Doctor Alonso, director de escenografía y de Jorge Dutor, encargado del vestuario y al que se suma también la iluminación de Cube, cuyo trabajo destaca por la continua investigación en los campos del espacio, la luz y los objetos que lo ocupan, con la actitud transgresora que comporta situarse en los límites de la parateatralidad.

Pero no solo se trata de música, sino también de reivindicar el papel de la mujer. Sobre el escenario hay una clara apuesta femenina. La soprano Èlia Casanova está acompañada por el grupo La Tendresa pormado por Beatriu Lafont, soprano, guitarra barroca y castañuelas; Amparo Camps, violín y voz; Belisana Ruiz, guitarra barroca y voz; Lixsania Fernández, viola de gamba y voz; Ráquel Fernández, contrabajo y voz y Ana Nicolás de Cabo, percusión y voz. “También tenemos mujeres detrás del escenario y esta reivindicación también está en el origen de la obra, ya que surgió después de que en mis manos cayera un artículo sobre los bailes populares de la época, no als de la corte, sino la del pueblo , donde las mujeres de las capas sociales más bajas que se reunían a tocar, cantar y bailar en la clandestinidad, ya que no les estaba permitido”, Èlia.

Y esa diversión se refleja también sobre el escenario. “Todos los que ven la obra dicen que las que más nos divertimos somos nosotras, y es verdad. Somos un grupo no solo de compañeras, sino de amigas. Y eso también es la clave para demostrar al público que la música barroca no es aburrida, no es música de iglesia como se piensa, sino que son melodías muy cercanas a las actuales”.

Tras su estreno en el Festival de Música Antigua de Peñíscola y el concierto en el Almudín en diciembre, “Plebeyos Bailes” llega este jueves 27, a partir de las 19 horas, al TAC de Catarroja.