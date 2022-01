Guanyem Rocafort-Unidas Podemos (GR UP) señala que los últimos acontecimientos protagonizados por el equipo de gobierno de Rocafort "no son necesarios, que este desgobierno no puede seguir gobernando en Rocafort. Como ya hemos dicho, en varias ocasiones, los vecinos y vecinas no se merecen un gobierno que continuamente demuestran la desconfianza entre sus socios. Todo estas desavenencias repercuten en la gestión de los recursos, como así quedó demostrado en el último pleno, cuando la concejala de Cs advirtió de la posible pérdida de una subvención de 120.000€ porque no sabe si va poder contar con los 40.000€ que son necesarios para recibir esta subvención, de la falta de comunicación entre las concejalías a la hora de la realización de actos. Actos, que en periodo de pandemia se organizan sin contar con la concejala de sanidad etc etc".

Desde la formación morada advierten de "la falta de proyecto de este gobierno que en 33 meses no ha conseguido invertir en la mejora de la vía pública (pasos de peatones, rebaje de aceras, mejora de aceras etc), la falta de proyecto cultural, sin política de participación, sin política para jóvenes, sin política de igualdad, y a lo que se añade la falta de inversión en el hogar de los jubilados, hecho que ha culminado con la dimisión de la directiva de la asociación de jubilados en bloque, la falta de coordinación entre sus áreas, la paralización del juzgado de paz durante 4 meses, la falta de psicóloga en el colegio público, la no respuesta a los escritos de la ciudadanía, la pérdida de 2 votaciones a las propuestas promovidas por el alcalde por no recibir ni tan siquiera con los votos de sus socios de gobierno". Nuevo cisma en Rocafort: El alcalde del PP quiso cesar a los dos ediles de Cs por deslealtad Desde Guanyem Rocafort-Unidas Podemos afirman que decimos que "tenemos un gobierno débil, sin liderazgo, sin confianza entre sus miembros, más que un gobierno es un desgobierno. Por todo, ello exigimos un gobierno de coalición que de estabilidad, serenidad, fomente la convivencia, fomente la participación, pues así lo decidió la ciudadanía. Creemos que el cambio es posible y así lo deseamos. Animamos a facilitar un cambio de gobierno municipal. Creemos que es posible, y colaboraremos y facilitaremos que así sea, un gobierno con el objetivo de terminar la legislatura de forma serena y estable y con un proyecto para un año. No hay tiempo que perder. Después, en las próximas elecciones, los vecinos y vecinas decidirán".