L'Ajuntament de Massanassa, a través de l'Àrea de Cultura, acollirà fins divendres que ve 4 de febrer l'exposició de les fotografies astronòmiques a l'Auditori Salvador Seguí de Vicent Peris, veí del poble i reconegut professional del món de l'astrofotografia a nivell internacional.

“Donem inici als actes a l'Auditori després de la suspensió per la situació sanitària que estàvem vivint a Massanassa, i què millor que fer-ho de la mà d'un veí del nostre poble. Volem mostrar a tota aquella persona que es vullga acostar la gran capacitat que té Vicent en transportar-nos al cel amb tan sols mirar una imatge”, explica Paco Comes, alcalde de Massanassa.

Vicent treballa en l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València, on desenvolupa el seu treball fotogràfic i s'encarrega de capturar les imatges per als projectes científics de l'entitat. Té una dilatada experiència de més de dues dècades en el camp de la fotografia astronòmica i un reconeixement internacional gràcies a la seua labor com a professor i a les seues aportacions tècniques i filosòfiques a la disciplina.

"Fotografiar lo invisible" és el primer llibre que es publica sobre l'estètica de la fotografia astronòmica i reuneix tota la saviesa que l'autor ha desenvolupat al llarg de la seua carrera amb la finalitat d'inspirar als fotògrafs principiants i al públic que tinga interés a saber què està veient quan dirigeix la seua mirada a una fotografia d'una galàxia o una nebulosa.

L'exposició es compon d'onze obres de gran format que han sigut preses en els observatoris d'Aras de los Olmos (València) i Calar Alto (Almeria). Cadascuna d'elles són el fruit de diversos mesos de treball i ens mostren xicotetes meravelles del cosmos, la major part d'elles invisibles als ulls de l'home i que podem revelar gràcies a l'ús de la tecnologia i de la mà artística de l'autor. Vicent ens explicarà en primera persona els secrets de cadascuna d'elles.

Tota una ocasió única d'escoltar, veure i aprendre de la mà d'este autor, que és una referència en l'actualitat de la fotografia astronòmica, i que ens acosta Massanassa per a visitar en els pròxims dies.

A més, des de l'Àrea de Cultura, s'ha convidat als centres escolars del municipi perquè els més xicotets puguen experimentar cada fotografia des d'un sentit educatiu, il·lustratiu i pedagògic.