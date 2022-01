La Penya El Coet de Burjassot, amb la col·laboració de l’ajuntament i de l’Agrupació de Falles, ha organitzat un nou curs per a obtindre l’acreditació de Consumidors Reconeguts com a Experts (CRE) dirigit “a tota associació cultural que utilitze material pirotècnic dins dels paràmetres de la normativa vigent”. I és que, no cal dir-ho, la celebració de la Burjadespertà, eixe esdeveniment local que precedix la setmana gran de les festes josefines i que té als penyistes d’El Coet com a directors d’orquestra, es troba ja a girar del cantó.

El taller pirotècnic, que serà de formació en les modalitats de “despertà, passejà, cordà i correfocs”, es desenvoluparà en la taverna New Temple –situada en el carrer Mendizábal– en una jornada des de les 10.30 fins a les 13 hores. Per a participar-hi, des de l’organització sol·liciten a les persones interessades “un donatiu per a col·laborar en les despeses derivades del curs i del material que s’entregarà als alumnes i les alumnes”. Les inscripcions del curs CRE de la Penya El Coet es poden cursar a través del correu electrònic “cursoscrepenyaelcoet@gmail.com”.