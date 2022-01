L'Ajuntament de Benetússer, a través de la seua regidoria de Patrimoni, inaugurarà el pròxim 12 de febrer l'exposició "Fàbriques del km. Memòria veïnal del Benetússer industrial" en l'emblemàtic edifici del Xalet de la Xapa. La mostra recollirà tots els materials d'arxiu, fotografies i entrevistes vinculats al context industrial del municipi i que han eixit a la llum després d'un elaborat treball de documentació i de rescat de la memòria del poble. “Es tracta d'un projecte fantàstic amb el qual volem reivindicar la importància del nostre passat industrial, tant a nivell urbanístic com humà, i que esperem que siga el punt de partida que ens permeta conéixer moltes més històries del Benetússer del passat que tan present està en el nostre futur”, assenyala la regidora d'Hisenda i Patrimoni, Reme Navarro Alapont.

La inauguració de l'exposició es durà a terme en paral·lel amb la posada en marxa de rutes guiades pel poble que podran realitzar-se mitjançant inscripció prèvia el mateix 12 de febrer i els dissabtes 12 i el 26 de març. Aquests passejos tindran com a objectiu aproximar a la ciutadania a totes aquelles indústries, tallers i fàbriques que, funcionant o no en l'actualitat, encara romanen en peu en el municipi i actuen com a testimoniatge viu de la puixança industrial del Benetússer de principis i mediats del segle XX.

Fàbriques de licors com Cristóbal Pons o José Baixauli, el molí de San José, més recordat com la fàbrica Meivel, Frigorífic “La Plata” o la fàbrica de sabons Paege i Companyia en la plaça de la Xapa són algunes de les parades d'una completa ruta que recorre tota la població i que estarà a la disposició de la ciutadania també a través de la pàgina web de l'ajuntament i del canal de YouTube municipal.

L'exposició "Fàbriques del km². Memòria veïnal del Benetússer industrial" podrà visitar-se fins al 27 de març en el Xalet de la Xapa amb un horari que s'anunciarà pròximament. Per a participar en les rutes guiades previstes, la primera de les quals eixirà a les 10 hores des de la plaça de l'Ajuntament el 12 de febrer, es podrà sol·licitar inscripció de dilluns a divendres de 16 a 18 hores a través del telèfon 673 691 802.

Aquest projecte, impulsat per la regidoria de Patrimoni de l'Ajuntament de Benetússer, ha sigut elaborat per Roser Colomar, Anaïs Florin i Estelle Jullian i la seua evolució pot seguir-se actualment a través del perfil d'Instagram.