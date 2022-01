La concejalía de Educación del Ayuntamiento de Foios ha vuelto a lanzar la actividad extraescolar gratuita ‘Refuerzo educativo para secundaria’. Tras el éxito de la anterior edición, el concejal Juanjo Civera ha señalado que “aunque el contexto es mejor que el año pasado, ya que desde el inicio del curso contamos con el 100% de presencialidad en las aulas, es imprescindible seguir apostando por el alumnado de Foios y, además garantizar la igualdad de oportunidades, con estas clases gratuitas de repaso”.

Las clases, dirigidas al alumnado de Foios de entre 12 y 18 años, arrancarán el próximo viernes, 4 de febrero, en el Aula Polivalente del Centro Social. De esta manera, todas las personas interesadas ya pueden reservar la plaza a través del siguiente formulario: https://forms.gle/Kre4EHyA691XC3P98

Con una hora de duración los viernes por la tarde, el refuerzo educativo estará impartido por las academias Eureka y Paidos de Foios, como un ejemplo más de la colaboración existente entre el consistorio y los servicios y comercios que se ofrecen en la localidad.

El refuerzo educativo se centrará tanto en el ámbito lingüístico-social (lengua valenciana, lengua castellana, ciencias sociales, historia, geografía, etc.) como en el científico-matemático (matemáticas, ciencias naturales, física y química, biología, etc.). Como ha explicado Civera, “el objetivo no es otro que reforzar los aspectos necesarios del contenido de las asignaturas y orientar al alumnado en la elaboración de los deberes y las tareas”.

Así, los grupos se organizarán de la siguiente manera:

- En el ámbito lingüístico - social: el horario de la clase para el grupo de 1º y 2º de la ESO será de 16:00 a 17:00 h; mientras que para los grupos de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato será de 17:00 a 18:00 h.

- En el ámbito científico - matemático: el grupo de 1º y 2º de la ESO recibirá la clase en horario de 19:00 a 20:00 h; mientras que los grupos de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato, lo harán de 20:00 a 21:00 h.

El programa ‘Refuerzo educativo para secundaria’ se desarrollará hasta el mes de junio de 2022.