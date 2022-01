Nuevo desencuentro en el gobierno de coalición de Paiporta formado por PSPV y Compromís. El grupo socilista dirigido por la alcaldesa Maribel Albalat ha comunicado su malestar porque su socio no apoyó una moción presentada en el último pleno en apoyo a la reforma laboral. En concreto, Compromís y Ciudadanos se abstuvieron en la votación mientras que el Partido Popular votó en contra.

En su defensa, la regidora socialista, Esther Torrijos, señalaba que la reforma laboral es fruto del acuerdo y el consenso entre el Gobierno y los agentes sociales. “Se trata de un acuerdo ambicioso que constituye la mejor herramienta para continuar consolidando un marco de creación de ocupación que acabe con los dos principales males de nuestro mercado de trabajo: la precariedad y la alta desocupación”.

“La reforma aborda la temporalidad de los contratos, limitando las causas que puedan llevar a la temporalidad. Se aborda también la precariedad laboral, una prioridad como también lo es el salario mínimo y la prevalencia del convenio sectorial. Se recupera otra vez la negociación colectiva, tan importante para nuestro país. Las políticas que se consiguen con consenso son las más eficaces y las que perduran en el tiempo. Desde el gobierno de izquierdas se apuesta por el diálogo como forma de gobernar. Esta moción es la adhesión que desde el Ayuntamiento de Paiporta se quiere dar a este gran acuerdo, para su aprobación en Las Cortes. Es una verdadera lástima que esta corporación no dé el apoyo que merecen los agentes sociales implicados en este proceso”.

Val: "Nos alineamos con la posición de Baldoví"

El portavoz de Compromís, Pep Val, asegura que esto no significa una fisura en el gobierno de coalición sino una postura coherente en las políticas nacionales de su partido. "En los aspectos relativos a las competencias locales no ha habido ningún desencuentro". Sin embargo, en los referente a las políticas nacionales, las cosas cambian. "Le dijimos al partido socialista que esperara en presentar esta moción porque nuestro diputado Joan Baldoví había manifestado que de momento no apoyará la reforma, ya que había presentado unas enmiendas para mejorarla. Y nosotros debemos alinearnos con esa postura. Como no quisieron esperar acabamos absteniéndonos", recuerda.

No es la primera moción que se tumba por no tener el apoyo del gobierno de coalición paiportino.El PSOE de Paiporta junto al PP tumbaron en octubre una moción de Compromís sobre repartir productos de higiene femenina gratis , asi como también cuestionaron el apoyo de los socialistas a la construcción del megaproyecto del puerto de Valencia. También, otra moción socialista el apoyo a la derecha a la educación tampoco fue apoyada por los valencianistas. "Son todo mociones que se salen de las fronteras locales y ahí hay diversidad de posiciones, no así para temas que concierne al gobierno de nuestra localidad".