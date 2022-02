L'Ajuntament de Catarroja ha llançat una iniciativa, des de la regidoria de Festes, per a encendre la flama de les pròximes Falles 2022. Així doncs, s'ha proposat a la ciutadania un concurs de disseny per a triar el cartell de les pròximes festes falleres en el municipi pel qual, la proposta guanyadora obtindrà una targeta de 200 euros per a gastar en el comerç local.

“Les falles s'aproximen i per això volem començar a viure les festes amb intensitat. Catarroja és un poble d'artistes i una bona manera de demostrar-lo és a partir d'un concurs de disseny del cartell de les nostres falles, la seua creativitat, coneixement del poble i art són fonamentals perquè puguem veure reflectida en la imatge fallera el sentiment dels catarrogins i les catarrogines. A més, el premi per a la persona guanyadora sempre es quedarà en el municipi ja que els 200 euros s'hauran d'invertir en el comerç local”, explica Miquel Verdeguer, regidor de Festes de Catarroja. Les persones que vulguen formar part d'aquest concurs de Cartells Fallers hauran d'enviar la seua proposta i registrar-la en la web municipal, www.catarroja.es, abans de l'11 de febrer a les 14 hores, data límit segons les bases. Per a desenvolupar el cartell es podrà utilitzar qualsevol estil o tècnica, però, ara bé, les obres han de ser originals i inèdites, en format DIN-A3, han d'incloure la frase “Falles Catarroja 2022” i tindre els textos redactats en valencià.