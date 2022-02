Vicente Agulleiro Aguilella, natural de Saragossa, residí molts anys a la Ciutat de les Sitges, on morí en maig de 2008. La seua trajectòria artística és ben coneguda en la localitat. En la històrica Escola d’Arts i Oficis de Burjassot inicià la seua formació professional, que posteriorment completà en l’Escola de Belles Arts Sant Carles de València. Durant la dècada dels 80 del segle passat Vicente Agulleiro fou l’artista que més èxits obtingué en la secció Especial de la Junta Central Fallera. Plantà en falles com Na Jordana i el Pilar. Per al casal de Mendizábal dissenyà i muntà huit monuments des de 1998 fins a 2005.

Enguany la comissió del “Carrer de Dalt” ha decidit retre un sentit homenatge al mestre Agulleiro. El seu monument major de 2022, amb el lema “Burjassot: art, música i foc”, constituïx un tribut “als fills i filles de Burjassot, tant de naiximent com d’adopció, que han aportat el seu saber a les falles en el vessant d’artistes fallers, músics i piritècnics”. La imatge de Vicente Agulleiro en el monument, elaborada per l’artista Fernando López Cabañero sobre el disseny del dibuixant Carlos Benavent, “representarà tots els artistes fallers que han nascut o viscut a Burjassot”. La figura –que la falla Mendizábal ja ha cedit a l’Exposició del Ninot del Cap i Casal que precedix les festes josefines–, “amb un estil caricaturesc posada sobre un núvol, en forma d’angelet amb pinzell i paleta, vol plasmar el llegat del mestre”. En la composició també es pot apreciar la reproducció de dos cèlebres remats d’Agulleiro com són “La Diablessa” de Na Jordana” i “La Ballarina” del Pilar. A més, cosa que es podrà presenciar a partir del dia de la ‘plantà’, l’escena del ninot de Vicente Agulleiro inclourà “una llista amb els noms de tots els artistes fallers vinculats a Burjassot”. Des de la comissió del “Carrer de Dalt” volen agrair al taller i tot l’equip de Fernando López Cabañero “el carinyo, dedicació i bon fer que han mostrat en la creació d’este ninot en homenatge a un il·lustre veí del poble”.