Tensión, crisis y gobiernos rotos en l'Horta

“Nos quedan dos meses de aguantarnos”, dijo una vez un entrenador del Valencia en referencia al tiempo que restaba para acabar aquella liga (2002-2003) y ante la crisis interna que se vivía en parte del vestuario. En política, desde Moncloa hasta un ayuntamiento, la convivencia entre las corrientes unidas en coaliciones y pactos también obliga a aguatarse. Aunque los hay que no lo han superado, como sugería Rafa Benítez, y han acabado ‘trencat palletes’.

L’Horta arrancó el mandato 2019-2023 con alrededor de una quincena de pactos de gobierno, tanto de izquierdas como de derechas. Durante lo que llevamos de legislatura se han conocido y publicado roces en una buena parte, mientras que otros han sabido poner su mejor cara y no han escenificado tiranteces. En cambio ha habido tres municipios que han visto saltar por los aires sus gobiernos: Rocafort, Puçol y Massalfassar.

El caso de Massalfassar es el más curioso de todos. Hasta tres alcaldes ha tenido el pequeño municipio de l’Horta Nord desde junio de 2019. El mandato lo arrancó como alcalde Joan Morant, de Compromís, en minoría. En julio de 2020, PP, Cs y Demòcrates Valencians presentaban una moción de censura. El voto clave era fue el de Carles Fontestad, exalcalde de Compromís y ahora líder de Demòcrates. Álvaro Montañés, del PP, alcanzó la vara de mando, pero solo durante un año para cumplir con el acuerdo tripartito. Desde el pasado septiembre, Higinio Yuste, de Cs, ostenta la alcaldía para lo que resta de legislatura.

Tampoco la travesía que iniciaron PP, Cs, Purp y Vox en Puçol ha alcanzado el puerto de 2023. El concejal de Vox, Alberto de Jesús, renunciaba el pasado mayo a sus competencias de Asuntos Taurinos que tenía en el cuatripartito. El edil justificaba su marcha al no estar de acuerdo con los presupuestos presentados por la alcaldesa popular Paz Carceller. En el transfondo, fuertes discrepancias entorno a una materia sensible como la violencia machista, donde el regidor de Vox solicitó hasta en dos ocasiones que se retirara la bandera violeta colgada en el balcón municipal. Carceller se mantuvo firme y solo la quitó tras una sentencia del Supremo sobre enseñas no oficiales.

El pasado noviembre, el concejal de Cs, Rubén Vaquero, también dejó el gobierno de Puçol después de que una moción suya para la instalaciones de badenes reductores no fuera a prosperar por las falta de apoyos de sus socios, en base a un informe de la Policía Local. El edil naranja dijo que desde entonces su voto se desmarcaba del tripartito en minoría. Días después pidió a la Paz Carceller que le retirara sus atribuciones. Esta le informó que debía renunciar él. Lo hizo al día siguiente.

Rocafort, sin duda, es la localidad que más ha escenificado una crisis interna, de más de nueve meses, y que ha acabado este lunes con la salida de Ciudadanos del tripartito formado junto a PP y Vox. Durante los dos años de alcaldía de Guillermo José (Cs) el trayecto fue más o menos normal, al menos de puertas para fuera. Pero todo cambió en abril de 2021. El dirigente naranja destituyó Susana Martínez (PP) como edila de Urbanismo por «una pérdida de confianza». El PP, muy molesto, amenazó con medidas drásticas, que finalmente no acometió, dado que estaba a unos meses de acceder a la alcaldía en virtud del pacto.

Con el popular Agustín Aliaga ya como de alcalde, el cisma se ha mantenido. El nuevo reparto de asiganciones provocó que Cs acusara a Aliaga de no cumplir con el acuerdo previo, al entregar a Martínez el área de Comunicación. Y Cs se lo hizo pagar: sus votos en contra han impedido a Aliaga sacar adelante dos puntos que llevó a pleno: el cambio de representante en el Consell de l’Horta y el incremento salarial para su asesora. El cisma interno iba subiendo de temperatura hasta que Aliaga redactó el día de Nochevieja dos resoluciones de alcaldía en las que retiraba parte de sus competencias, las más destacas, a los dos concejales de Cs, “por falta de confianza y deslealtad”. Finalmente no las firmó, pero Ciudadanos no lo ha perdonado y ha roto el gobierno. "Es imposible seguir trabajando ante la desconfianza y la falta de transparencia del alcalde", han asegurado.

La sangre no llegó al río en Paiporta y Albalat dels Sorells

La tensión entre los socios de gobierno Compromís y PSPV en Paiporta se dejó ver desde el primer minuto con un pacto de investidura "in extremis" tras acordar el reparto de la alcaldía apenas unos momentos antes del pleno entre Isabel Martín (Compromís) y Maribel Albalat (PSPV). Tensión que se heredó de la legislatura anterior donde los socialistas acabaron abandonando gobierno. Una sombra que sigue acechando en cada pleno cuando se muestran públicamente desacuerdos en mociones presentadas individualmente por cada grupo. Así, la última en apoyo a la reforma laboral presentada por los socialistas fue rechazada al no contar con el apoyo de los valencianistas. Del mismo modo, una presentada por Compromís sobre la "pobreza menstrual" tampoco recibió luz verde por parte del PSPV.

A ello se une el desmoronamiento que ha sufrido Compromís esta legislatura al darse de baja tres de sus baluartes. Primero fue Guillem Montoro, que entró con gran fuerza en escena al ser el primer concejal transexual de España. En septiembre de 2020 dejó su acta por motivos laborales que asumió Esther Coronado. Después, en mayo de 2021, fue la mano derecha de Isabel, Beatriz Jiménez, quien dejó su cargo para ser asesora del alcalde de Valencia Joan Ribó. Fue sustituida por Olga Sendrós. La sorpresa llegó en octubre, cuando la exalcaldesa Isabel Martín renunció a la política, no solo dejando el ayuntamiento sino dándose de baja en el partido. Aunque argumentó motivos personales y fue relevada por Laura Jiménez, hermana de Beatriz, sus últimas publicaciones en redes en contra de las decisiones del Botànic en referencia al pasaporte Covid y a las vacunas a menores de 12 años, más algún desencuentro público con algún compañero, deja entrever que se produjeron discrepancias en el seno del partido a la hora de gestionar la pandemia.

También el ejecutivo que conforman Compromís y PSOE en Albalat dels Sorells ha vivido momentos de tensión, pero que no ha llegado a más. Fue por unas revelaciones que hizo el Partido Popular, tras un pleno caliente por la aprobación Reglamento de Normalización Lingüística. El PP afirmaba en su nota de prensa sobre la sesión plenaria, que Yolanda Sánchez, portavoz socialista, le confesó: «Qué se puede esperar de los hijos de los caciques del pueblo», en referencia a Compromís, y admitiendo que el bipartito "no pasa por su mejor momento: en el Nodo (periódico local) del alcalde apenas nos publica nuestras cosas, quiere solo el protagonismo para él", aseguró el PP que dijo Sánchez. La portavoz socialista negó a este diario haber dicho esas afirmaciones, mientras que el alcalde Nicolau Claramunt reconoció que «veremos cómo avanza el pacto en las próximas semanas», y se mostró molesto por las palabras de Sánchez. La crisis no pasó de ahí.

Los pactos tardíos en Torrent y Manises

En lado contrario, entre otros, las coaliciones de Manises o Torrent. Ambos llegaron con la legislatura ya iniciada, pero de momento, parece que la concluirán sin problemas. En el municipio de la cerámica, el PSOE completó, en julio de 2020, el tripartito con APM-Compromís y Podem, después de que no fraguarán las negociaciones tras los comicios de mayo del 19. En el caso de la capital de l’Horta Sud, los socialistas de Jesús Ros se aseguraron la mayoría absoluta en abril de 2020, al sellar un acuerdo de gobierno con Ciudadanos.