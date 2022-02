Una delegació de la comissió Plaça del Pouet de Burjassot encapçalada per les seues falleres majors, Paula Parra i Martina Peris, juntament amb la presidenta, Arlinda Luzi, visità diumenge passat els tallers dels seus artistes per a 2022. Lorenzo Santana Riquelme, encarregat de plantar el monument major, i Alejandro Cano Hernández, responsable de l’infantil, els mostraren els avanços d’eixes dos obres que, abans de la ‘cremà’, no tardaran a canviar el paisatge del centre històric del municipi. Com digueren els visitants, “contemplar els monuments en marxa ens plena d’il·lusió i estem impacients de vore’ls plantats en la nostra plaça”, les ganes de celebració augmenten”.