Sota el lema "'Guanyarem!", la Junta Local Fallera de Foios ha anunciat que, per segon any consecutiu, plantarà un monument en la plaça del Poble – en l'encreuament entre el carrer La Unió i Joaquim Marco – que tindrà la signatura de l'artista faller Antonio Sales. Tal com ha assenyalat el regidor de Festes i Falles, Juan Antonio Pacha, «l'objectiu no és un altre que continuar commemorant la celebració de les Falles, declarades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO».

El monument tindrà aproximadament 4,5 metres d'alçada i una base de 2x1 metres. En aquesta ocasió, Junta Local Fallera ha volgut retre homenatge al personal sanitari i agrair el seu treball i dedicació durant tota la crisi sanitària. «S'han jugat veritablement la vida per salvar la nostra, i no sempre li ho hem sabut agrair». A tot el personal sanitari anirà dedicada la Falla d'enguany. Així, coronant la plaça es representarà la figura d'una infermera que, damunt d'un pedestal, ocuparà per fi el lloc que mereix. El monument es podrà visitar del 14 al 19 de març. No és la primera vegada que es planta un monument faller de la JLF. Foios va ser una de les localitats que va decidir realitzar les falles al setembre i ja, com a novetat, va instal·lar un monòlit en la plaça del poble, que en aquesta ocasió es deia "la flama" i feia un homenatge al gremi d'artistes, ja que era una flama sostinguda per una mà de cartó realitzada per l'artista Ramón Lemos. L'acolliment va ser tan bona per part no sols de la comunitat festiva sinó també de la població, que enguany el consistori ha decidit fer un pas més i el monòlit a poc a poc es convertirà en una falla municipal, amb un remate important com enguany és el de la infermera.