Torrent no viurà este any els esdeveniments propis de la festivitat de Sant Blai, que han hagut de ser suspesos per les restriccions sanitàries. Però això no significa que no hi haja cap celebració, tan sols hi ha que desplaçar l’escenari dels carrers als restaurants; perquè l’arròs rossejat continua sent el protagonista. Un vincle de tota la població, que no està disposta a renunciar també a les seues arrels culinàries.

El rossejat torrentí, també denominat cassola de Sant Blai, és una recepta similar a l’arròs al forn que comprén més d’un segle d’història. Es cuina a partir d’un putxero fet el dia anterior i encara que presenta diversos tipus de carns -com el blanquet i la botifarra- i un poc de verdura, destaca principalment per la pilota dolça. Una pilota composta per sagí, ametlla i sucre. A diferència de l’arròs al forn, no porta ni creïlla ni all ni tomaca.

Siga a casa o en el bar, el rossejat ocuparà el centre de cada taula. Alguns restaurants, com Buri Lab i Hermanos López, opten per la preparació de l’arròs de cara a la setmana del tres de febrer. Mitjançant un comunicat, han informat als seus clients de la nova incorporació a la carta amb motiu de la festivitat i els han animat a festejar de la forma més clàssica. Altres, com Los Abetos, La Plaza i Casa el Chesús, mantenen l’opció durant tot l’any.

Diego Gallego, responsable de La Plaza i expresident de l’Associació Gastronòmica Cassola de Sant Blai, destaca que és un arròs “molt laboriós” en comparació amb la resta, ja que no es pot fer en un dia i sempre ha de demanar-se amb antelació. Així i tot, l’esforç dona els seus fruits, especialment durant la primera setmana de febrer, on la demanda ha augmentat de manera frenètica. “Hi ha qui la fa a casa i qui la viu fora, però a Torrent tothom pren la Cassola de Sant Blai; és molt peculiar. Hui, per exemple, s'han fet deu, però fora d’este mes no es sol demanar tant. Una setmana una o dues i potser a la següent cap”, expressa.

Tanmateix, esta no serà la primera vegada de l’any que el poble valencià rendisca homenatge al plat tradicional. El passat 15 de gener la Falla de la Plaça celebrà al seu casal el Dia del Rossejat per a reconèixer el seu valor i aprendre de la mà dels cuiners. La reunió tingué lloc als peus de la Torre de Torrent, monument que obrirà les seues portes per a les visites el dia de Sant Blai de 10 a 13:30h i de 17 a 19h. Això sí, amb un aforament màxim de deu persones per garantir la seguretat dels ciutadans.

El contrast del sabor dolç i salat del rossejat no ha conquerit només el paladar dels valencians, sinó que cuiners de tota Espanya s’han atrevit a transportar aquest menjar únic als seus territoris. La màxima representació del rossejat fou el Concurs Nacional de Rossejat Torrentí, que comptà amb tres edicions i fou impulsat per l’Associació.

Segons declara Gallego, l’objectiu principal era promocionar la recepta als professionals de tot el territori nacional, fet que s’aconseguí amb una gran representació, una alta participació i un jurat qualificat. No obstant això, l’Associació s’ha dissolt per la falta d’ajudes econòmiques i recursos per part de les institucions i els membres del sector hostaler, i amb ella s’ha evaporat la capacitat d'organitzar més concursos. Al menys, de moment.

Així, Torrent ha sigut capaç de mantindre viva una tradició que fa front a la paralització total de la resta d’actes culturals. Encara que el silenci inunde els carrers del poble, Sant Blai estarà present a cada casa, a cada bar. La pandèmia s'ha emportat moltes coses, però no ha pogut frenar el rossejat.