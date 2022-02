Parlar de Vicenta Valero Forner és fer-ho d’Aldaia, perquè la seua vida constitueix un testimoni de primera mà sobre l’ahir i el hui; un recorregut vital, sentimental i únic en el qual es reflecteix l’evolució d’un municipi de fortes arrels industrials, costumista i tradicional, assentat en l’associacionisme com a motor generador d’activitat i amb els nostres majors com a ànima i exemple en el qual vore’ns reflectits.

Va nàixer el 24 d’octubre de 1937 a Montolivet (València) en el si d’una família molt nombrosa. Una postguerra descarnada i injusta marcaria el camí que la portaria fins a Aldaia tenint tres anys. En 1960 es casa amb Urbano Valero Lahuerta, natural de Tramacastilla (Terol), poble al qual la unirien grans llaços al llarg dels anys. Mare de cinc fills (Vicen, Charo, Amparo, Salva i Toni), va enviduar molt prompte, fent-se càrrec de la família i forjant un caràcter esforçat i compromés.

Vicenta és testimoni d’una Aldaia molt concreta, la que subratlla la divisió per la via del tren, amb la seua experiència vital des d’un barri que representa el creixement social, demogràfic i industrial de la localitat a partir dels anys seixanta. La barriada es nodria de famílies que arribaven des de tota Espanya buscant llaurar-se un futur millor i un projecte vital digne. Una zona on convivien els camps, els tallers i fàbriques i aquelles primeres vivendes, i que ha anat evolucionant cap al barri modern i equipat que és en l’actualitat.

El 1999 Vicenta fou la primera dona presidenta de la UDP del Matilde Salvador, un dels emblemes d’esta part d’Aldaia i que ha evolucionat amb els temps de forma paral·lela al mateix barri, erigint-se des del primer dia com un espai de vertebració, cohesió social i modernització de tota la zona, i el 2015 la van nomenar presidenta d’honor d’esta mateixa institució.

La seua implicació en el teixit social i cultural que l’envoltava va propiciar que Vicenta coneguera perfectament la idiosincràsia del nostre poble i de la nostra gent, el viure i el sentir dels seus veïns i veïnes. Per això, des del primer moment va ser reconeguda pel seu caràcter emprenedor i grans valors, com la importància de la família i de l’ajuda als altres. Notària de les transformacions del barri des d’un teixit veïnal reivindicatiu als anys de la Transició, passant pel creixement i sectorialització de l’associacionisme al poble, amb un caràcter intuïtivament feminista, sempre amb un estil humil i discret.

Com no podia ser d’una altra manera, en un barri que té a la compositora Matilde Salvador en el seu ADN, Vicenta va presidir la Coral Harmonia des del seu inici l’any 2004, participant activament fins a l’últim moment en les actuacions d’esta, ja que era la seua vida.

Vicenta, ma tia Vicenta, deixa un buit enorme i irremplaçable en els nostres cors. Cinc fills, set néts, dos besnéts i el poble d’Aldaia la trobarem molt a faltar. En un temps com el que ens ha tocat viure, de vegades ple de boira, de por i confrontació, ens queda, com a exemple vital, la certesa de la generositat, la bondat i la noblesa d’un esperit brillant com el de Vicenta. On estigues, segur que seguiràs mirant a Aldaia amb tot el teu amor. Fins sempre, tia!