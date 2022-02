L’últim granerer de Torrent

Un dels oficis més representatius de la Ciutat de Torrent dels darrers segles, juntament amb el de xocolater, és el de granerer que va tindre entre els seus treballadors més recordats a un dels seus últims artesans, Baltasar Silla Morera (Torrent, 1927-1987), «El Mut». Aquest era descendent d’una de les famílies torrentines, que segons la tradició, plantaren l’illa del Palmar de margalló per a la confecció de graneres.

Baltasar va nàixer al tradicional al barri d’Estenedors de Torrent, sent el menut de quatre germans. Va aprendre l’ofici de son pare, però a diferència d’altres granerers del municipi que anaven amb el tramvia a vendre pels pobles dels voltants i a València, com la seua discapacitat auditiva li impedia escoltar l’avís d’aquest mitjà de transport, es va dedicar a recórrer els carrers de Torrent amb la seua corneta.

A les vesprades, a sa casa del carrer de Sant Blai preparava el treball per a l’endemà, on a partir de les palmes que li portaven ja assecades, les enfilava amb una agulla llarga amb cordell, i a continuació tallava amb una corbella el sobrant i amb un punxó les afinava. Amb la granera semielaborada, anava als matins pels carrers de Torrent i els seus polígons, carregat amb el seu sarió d’espart, triant cada dia una zona de la ciutat. Era ja davant del client quan li afegia el pal de fusta a la granera amb el martell. També rebia encàrrecs d’empreses com pinzells de palma per a emblanquinar parets.

El seu treball diari durant dècades a la localitat i el seu caràcter amable, el va fer guanyar la simpatia dels veïns de la població, convertint-se en un dels seus personatges més entranyables i recordats. D’aquesta manera amb el seu treball i el dels seus companys, aquest ofici va calar en la cultura popular i, el granerer, es va convertir en un dels símbols fallers de la capital de l’Horta. De fet, dona nom al llibre oficial de les Falles de Torrent, que enguany compleix cinquanta anys, amb portada original de l’artista Vicent Pallardó Latorre (València, 1917-Torrent, 2004).

A més a més, al món de les falles han sigut moltes les referències les darreres dècades a aquest ofici, i al Mut en concret, a llibrets i actes com el cant de l’estoreta. Aquest és el cas de l’exposició que va dedicar a l’ofici la Falla Sant Roc, a la seua setmana cultural del 2010, i de l’última aparició en públic de Baltasar Silla Morera, poc abans de la seua mort, a la memorable presentació de la comissió infantil de la Falla de la Plaça del 1987, dedicada als oficis tradicionals. D’altra banda, l’Ajuntament de Torrent va encarregar una escultura a Rafael Pi Belda (València, 1929-2012), dedicada al granerer torrentí que trobem a la plaça Corts Valencianes des del 1999. I des de fa més d’una dècada un nebot de Baltasar, Eduardo Montoro Silla (Torrent, 1943), manté una pàgina en xarxes socials en homenatge a la mítica figura del Mut i els seus avantpassats granerers.