Catorce mil kilómetros a -19 Cº en moto para ver la aurora boreal

Juan Carlos Martínez me pide hablar más tarde cuando llegue al hotel porque se le está congelando la mano de sujetar el móvil y nota que ya no puede hablar bien. Es lo que ocurre cuando decides ir en moto a Cabo Norte, el punto más septentrional de Europa situado en Noruega, y te topas -como es lógico en esta época- con una temperatura de -19 Cº . ¿Pero qué es lo que provocado que un empresario de cítricos de Albal cuando acabe la temporada decida cometer la locura de recorrer 14.000 kms en condiciones extremas hasta el Círculo Polar Ártico? Un sueño y una pasión:

«Soy un amante de las concentraciones y los viajes extremos en moto, y la ruta al Cabo Norte es muy mítica, aunque para hacerla en verano, en invierno es una locura! Pero quería recorrer la Laponia laponia finlandesa en búsqueda de uno de mis sueños que es poder ver esas maravillosas luces en el cielo, las auroras boreales, algo que soy consciente que tengo que tener algo de suerte, que no siempre aparecen cuando uno quiere», confiesa.

Fue el pasado jueves 27 de enero cuando Juan Carlos abandonó su localidad, Albal, con la idea de recorrer en un mes unos 14.000 kms atravesando países como Francia , Bélgica, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Noruega y Finlandia y una vez llegado a Cabo Norte regresar por Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Alemania, Francia y por último España hasta llegar a Albal. Tras una primera semana de ensueño pasando por capitales como París o Amsterdam, el crudo invierno de la zona norte de Europa está complicando mucho el viaje. Tal es así, que este viernes se quedaron atrapados en Strömsund, en Suecia, porque los quitanieves no daban a basto. «Cada día tenemos una sorpresa: baterías que no arrancan por la mañana, las viseras del casco congeladas, el tapón de la gasolina que no abre... Voy solucionando las cosas como vienen ya que preparar algo para estas temperaturas es muy difícil», confiesa este vecino de Albal, que va vestido con un mono térmico conectado a la batería de la moto para calentarse, ya que la sensación térmica circulando es de -26 grados y ha tenido que poner clavos en las ruedas para un mayor agarre, algo que muchas veces es imposible.

«Lo más importante es volver»

«Como mucho vamos a 60-80 kms/h. La sensación conduciendo por hielo es siempre como que vas patinando, no hay sensación de agarre pero cuando llevas unos días conduciendo sobre él le vas cogiendo el truco, aunque siempre súper atento, ya que de vez en cuando te aparece el sustito», relata Juan Carlos, que reconoce que recorrer la E-45 en esta época del año es una locura, «pero es mi locura. Poder ver esos paisajes invernales esos pantanos helados esa cara de los vecinos de estos pequeños pueblos cuando me ven llegar con la moto y finalmente poder conseguir llegar a tu lugar soñado. Pero siempre lo más importante es volver», lo dice consciente de la preocupación que levanta entre sus allegados. «Esta ruta se la dedicó a mis hijas Luz y Gabriela, a mi mujer Mari Luz que les estoy siempre súper agradecido por dejarme y animarme en todas las locuras que se me pasan por la cabeza. También a mis padres, a mi amigo Rafa que está superando un cáncer, y como siempre en todas mis aventuras va conmigo mi hermano, que es esa estrella que me ayuda a superarme cada día y seguir adelante».

Tanto su familia como muchos otros desconocidos están siguiendo la ruta de Juan Carlos diariamente a través de los mensajes que publica en redes sociales el Ayuntamiento de Albal, que está teniendo una gran repercusión.