La presentació de la falla Xenillet-Bandera Valenciana de Torrent va tindre enguany un element sorpresa que no estava en el guió. La fallera major de la comissió Parc de Trénor, Paula López Monrabal, va acudir i desfilar en l'escenari vestida amb indumentària masculina i, en concret, un saragüells amb jupetí i mocador morats.

Paula López ha explicat a Levante-EMV que és una amant de la indumentària valenciana, tant la de dona com la masculina, "a la qual de vegades no se li dona la mateixa importància" i, per això, fa temps que volia lluir-la en un acte públic. El cap de setmana passat, va pensar que la presentació de Xenillet podia ser el lloc on complir aquest desig.

La fallera va fer una consulta a la seua pròpia comissió, on va rebre el vistiplau "sense cap problema". "Ella ho va demanar i vàrem dir que sí sense donar-li més importància perquè no va en contra del reglament. També estem a favor, per exemple, del faller major (una figura que en la ciutat encara no està reconeguda), o hi ha vestidores dones de la Mare de Déu que porten el saragüells", reconeix el president de Parc de Trènor, Julian Romero. També es va fer la consulta al president de Xenillet, on també digueren que "no hi havia cap problema".

Paula López va triar la indumentària de la seua parella, que casualment té el jupetí i el mocador de color morat, encara que aclareix que és una casualitat que siga el color que s'identifica amb el feminisme. "No es tractava de fer cap reivindicació sinó de complir un desig personal meu com a amant de la indumentària que sóc", diu convençuda.

Així és que Paula, amb el president i els representants infantil, acudiren a la presentació de Xenillet. "Va generar alguna reacció de sorpresa entre les falleres majors i alguna em va dir que era molt valenta. Però res més significatiu vaig apreciar eixe dia quan vaig pujar a l'escenari", diu López. No obstant això, el caire poc habitual de la decisió ha provocat que la imatge es torne viral entre els grups de Whatsapp de la comunitat fallera torrentina.

Encara que Paula López no tenia cap intencionalitat, és conscient que és la primera, o una de les primeres, i que el seu gest obri la porta a què altres falleres ho facen. "Per què no si tenen il·lusió? La indumentària masculina és preciosa. Hem d'estar orgullosos de la nostra indumentària femenina i masculina", conclou.