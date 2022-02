L'activitat fallera s'ha restituït a Puçol després del llarg parèntesi provocat per la pandèmia. Una presentació conjunta de les sis comissions locals i la Junta Local Fallera (JLF) a la Casa de Cultura va ser el tret d'eixida. L'acte, presentat per Aitor Caballer, va estar adaptat a les circumstàncies actuals tant pel que fa a l'aforament com a la participació en l'escenari.

De fet, cada falla va repartir unes entrades entre els i les components de les seues juntes directives, per a evitar que la sala d'actes de la Casa de Cultura se saturara i, entre el públic, a més d'ells, només estaven les autoritats locals. En l'acte, únicament van participar presidents i falleres majors de cadascuna de les sis falles, a més de la JLF. Les persones convidades van quedar per a una pròxima ocasió. Respecte al desenvolupament, primer van desfilar les falleres majors i presidents de les comissions Camí La Mar, Antiga Muralla, Picaio, Palau-La Torre, Vaig moldre de Vent i Hostalets. Van estar seguits d'una cançó en directe a càrrec de José Antonio Esteve i, a continuació, van ser protagonistes els i les components de la Junta Local Fallera. El president, Francisco Sanchis "Xisco", l'encarregat de rebre en l'escenari a la resta. 5 La fallera major, Marta Martínez Catalán, va ser l'última a pujar. Com és lògic després de la llarga espera, les llàgrimes van ser coprotagonistes de la seua estada en l'escenari. L'alcaldessa Paz Carceller i Xisco van ser els encarregats de col·locar-li la banda i la insígnia que l'acrediten com la màxima representant de les Falles de la població, en un dels moments més emotius de la vesprada. Posteriorment, va pujar a l'escenari el regidor de Falles, José María Esteve, per a presentar el nou estendard de la junta, gentilesa de l'Ajuntament de Puçol. En tot moment, l'acte va deixar una aroma de col·laboració, de ganes de tornar i de compartir. Una demostració de la unió del món faller. L'exaltació va ser més breu de l'habitual i dirigida a tots els presents. Les paraules d'Aitor Caballer, centrades tant en les falleres com a tot el món faller, van posar punt final a l'acte oficial, tancat amb el públic en peus per a cantar l'Himne de la Comunitat Valenciana. I no van faltar algunes fotos de record sobre l'escenari: una mica més informals de l'habitual.