La reunió anual prèvia a la celebració de les Falles, entre la Junta Central Fallera amb les Juntes Locals de les poblacions de la Comunitat Valenciana, ha tingut com a escenari enguany el municipi d'Alboraia. Les autoritats falleres i municipals locals varen exercir d'anfitriones en el Teatre l'Agrícola. Els i les representants de les Juntes Locals de quasi 40 municipis van acudir a la convocatòria.

Com és preceptiu, en l'assemblea es va exposar l'informe de la Delegació de Juntes Locals corresponent a l'exercici en curs, a més d'informar sobre l'organització de l'ofrena de València, donat que enguany se reserva el dia 17 de març per a la participació de les Juntes Locals Falleres de les poblacions, a falta de concretar horaris.

A més, es va acordar que la celebració de l'homenatge a les Falleres Majors de la Comunitat Valenciana de 2022 serà en octubre en la localitat de Riba-roja i també es varen abordar aspectes de la Gala Fallera de la Comunitat Valenciana.

Respecte a les Falles 2022 en març, membres de la Junta Central Fallera que formen part de la Comissió Interdepartamental amb la Conselleria de Sanitat, van informar de la convocatòria d'una reunió pròxima per a acordar i detallar mesures de control covid que s'aplicaran.

Sopar de germanor

Abans de celebrar-se la reunió, es va dur a terme un sopar de germanor en l'Ateneu Alboraier. I ja en l'assemblea, l'acte va ser presidit per l'alcalde d'Alboraia, Miguel Chavarría, en la seua qualitat de president de la Junta Local Fallera. També estigueren la regidora de Cultura Festiva i vicepresidenta executiva de la JLF, Susana Cazorla; el vicepresident Gonzalo Albert; la secretaria de la Junta Central Fallera, Irene Sánchez, , i el delegat de les Juntes Locals Falleres de la institució, Manuel Jorge.

Miguel Chavarría va donar la benvinguda a Alboraia a la JFC i a les JLF visitants, declarant que "és un plaer per al nostre poble, i per a mi com a alcalde, acollir-vos a tots com a seu d'aquesta reunió". També va remarcar la importància de recuperar l'activitat fallera i la "il·lusió que tots tenim posada a poder celebrar al març les nostres falles".