El Ayuntamiento de Quart de Poblet es consciente de lo necesaria que es la estimulación cognitiva en las personas que sufren pérdida de memoria, dificultad para concentrarse, para comprender, seguir instrucciones o solucionar problemas. Por ello, puso en marcha, hace más de 10 años, el Taller de la Unidad de la Memoria, actividad enmarcada dentro de las Aulas de Personas Mayores. Dos de las actividades incluidas en el servicio son el taller de entrenamiento de la memoria y el de estimulación cognitiva.

La pandemia ha provocado que, durante los momentos de mayor repunte de contagios, se tenga que suspender la prestación de este servicio en las dependencias municipales. Sin embargo, dada la importancia de la actividad, el ayuntamiento buscó una solución. Si las personas mayores no pueden ir al Aula, serán los profesionales quienes se desplacen a sus hogares para que el servicio no se interrumpa y las personas con deterioro cognitivo no sufran un retroceso.

Desde que la variante de Ómicron llegó a España, y dado su poder de transmisión, el Ayuntamiento ha reimpulsado esta atención domiciliaria. El equipo de psicólogos, encabezado por Francisco Berjano, se desplaza hasta los hogares de las personas con deterioro cognitivo y realiza sesiones individuales de aproximadamente una hora de duración. El programa está teniendo muy buena acogida y, en este último mes, lo han solicitado veintiséis nuevas personas. En las sesiones se realizan varios ejercicios en los que se ejercita la atención, el cálculo mental, el lenguaje o el razonamiento.

Además, también hay grupo de apoyo a familiares para que sepan cómo atender a sus seres queridos de la mejor forma posible o resolver cualquier duda que pueda surgirles.

Quien quiera entrar dentro de este programa es necesario que la persona usuaria o, en su defecto, un familiar de referencia, firme una autorización que permita el acceso del profesional a su domicilio. Dicha autorización recoge algunas recomendaciones, tales como el uso de la mascarilla, distancia de seguridad o ventilación del espacio donde se lleve a cabo la actividad.

Por otra parte, quienes ya acudían al Taller de Entrenamiento de la memoria pueden realizar los ejercicios desde su casa. Para ello se les ofrece la opción de recoger cada semana en el Centro Trenquem Barreres los ejercicios en papel junto a las soluciones o, si lo prefieren, recibirlos a través del correo electrónico o por WhatsApp.

Otros Talleres como el de Desarrollo personal o Ajedrez se imparten a través de videoconferencias ya que gran parte de las personas que asisten regularmente a estos cursos están habituadas a trabajar con móviles o Tablets, puesto que han recibido formación en TICS .