L'Associació cultural El barranc organitza la sessió de narració a càrrec de Cecilia Silva 'Desdémona'. Será el proper dia 11 de febrer, divendres, a les 19 hores en el Museu de la Rajoleria de Paiporta. Entrada lliure fins completar aforament. Amb les mesures sanitàries obligatòries pel covid19.

Desdemona, es la versió a partir de Otelo de William Shakespeare. El Barranc ha triat comptar “Otelo” perquè parla de la gelosia i el que comporta deixar-se arrossegar per ells. La història, en aquest cas, el compte Desdémona, esposa de Otelo i víctima de la seua gelosia: Desdémona torna de la mort per a tractar d'entendre el succeït i, salvant la distància de quatre segles, el seu drama és molt actual. Ella anirà desentranyant les causes del seu assassinat i reflexionant sobre el seu paper com a dona.

Desdémona, com moltes altres dones, "no es concep com un ser igual a l'home, sinó com un objecte que es posseeix i del qual es pot prescindir; una propietat que pot ser usada... una cosa, a través de la qual es pot fins i tot provocar greuges", explica l'associació cultural.

Aquest treball està dirigit a públic jove i adult. El Barranc preten propiciar algun debat sobre violència contra les dones "perquè, a la llum de la realitat i a 400 anys d'escrita aquesta tragèdia, encara hi ha Otelos i Desdémonas".