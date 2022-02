L'Ajuntament de Rafelbunyol ja ha fet oficial la modificació del seu acord amb la Societat Musical La Primitiva. Els canvis tenen com a objectiu donar suport al patrimoni musical del poble i a la seua històrica entitat de 160 anys. De fet, una de les novetats d'aquest conveni és la subvenció anual que rep la Societat Musical per part de l'Ajuntament i que, per a l'exercici 2022, serà de 69.200 €.

Una rellevant quantia dels pressupostos municipals que segons l'alcalde, Fran López, "reconeixen el paper fonamental que du a terme la societat musical, tots els guardons que ha aconseguit al llarg dels últims anys i també a la preparació i formació de les i els nostres músics. Nosaltres sempre estarem al costat de La Primitiva en cadascuna de les seues reivindicacions. És un orgull que ens represente". A més, a través d'aquest conveni s'actualitzen les condicions d'utilització dels locals de la Casa de la Música cedits pel Consistori per a l'ús exclusiu de La Primitiva com a seu de l'entitat, lloc d'assaig i de desenvolupament de l'activitat de la seua Escola.