Veïns, veïnes i visitants de la localitat han acudit al Teatre l'Agrícola per a gaudir de la proposta de la companyia teatral Alqueria de l'Horta, que va interpretar els sainets 'Capitule Tonico' i 'Dues dones i un pato mercat' divendres passat, 28 de gener. L'obra va inaugurar la XIII Mostra de Teatre Contra el Càncer d'Alboraia, una iniciativa que parteix de la regidoria de Cultura que encapçala Manuel Andreu en col·laboració amb l'Associació Espanyola contra el Càncer de la localitat i que té per objectiu recaptar diners per a la lluita contra aquesta malaltia a través de les arts escèniques.

L'alcalde d'Alboraia, Miguel Chavarría, i el citat regidor, Manuel Andreu, van acudir a la cita per a recolzar l'estrena acompanyats per membres de la Corporació Municipal. Allí, al costat de la Junta Local contra el Càncer, van entregar un diploma al planter d'intèrprets que van entretenir al públic.

El primer edil ha agraït als actors i les actrius el treball, així com l'assistència de les persones que es van acostar "a gaudir col·laborant amb la causa". Miguel Chavarría també ha recordat "el constant treball que es realitza des de l'Ajuntament i sempre en coordinació amb la Junta Local contra el Càncer per a sumar fons contra aquesta malaltia". Com a exemples queden la marxa solidària contra el càncer realitzada el mes de novembre passat o les anuals carreres 10K Alboraia contra el Càncer, així com les col·laboracions amb les iniciatives de l'associació local.

Durant els pròxims 7 dies, aquelles persones que vulguen donar suport a la causa tindran una nova oportunitat de col·laborar en la iniciativa solidària gaudint de les arts escèniques. La companyia T-Teatre interpretarà 'West Love Story' en una doble sessió en castellà: aquest mateix divendres, 4 de febrer, a les 19.30 hores i el dissabte, 5 de febrer, a les 18.00 hores. De cara al pròxim cap de setmana, Grita Teatro tancarà la XIII Mostra de Teatre Contra el Càncer amb 'Novecento', en valencià el divendres, 11 de febrer, a les 20.00 hores i en castellà el dissabte, 12 de febrer, a les 20.00 hores. Totes les obres són aptes per a tots els públics.

El donatiu per cada entrada és de 5 euros, que anirà destinada a sumar fons per a la investigació en la lluita contra el càncer. Les entrades han de traure's a la Casa de la Cultura 'José Peris Aragó' (c/ de la Mar, 1), en horari de 09.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.00 hores, a través de la Junta Local contra el Càncer i en comerços locals adherits. La recaptació total es donarà a conéixer al tancament de la la XIII Mostra de Teatre Contra el Càncer d'Alboraia.