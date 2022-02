La celebració de Sant Valentí s'aprofita cada anys pels sectors comercials i hostalers de la comarca de l'Horta com a base per a accions, promocions i campanyes que fidelitzen la clientela o ajuden a captar-ne de nova.

Així, Sant Valentí va passar aquesta setmana per la plaça de l’Ajuntament i carrers adjacents de Burjassot, dia de Mercat Municipal Extraordinari, amb motiu de la seua propera festivitat. Serà el 14 de febrer. Però el Patró dels Enamorats, talment com preveren la regidoria de Comerç i l’empresa pública Cemef, s’avançà uns dies. Així, amb el lema “Regals que enamoren”, les parades del mercadet s’adornaren exhibint cartells amb “ofertes especials” per a l’ocasió. En cada tendeta, l’aurèola de Valentí es deixà sentir. A més el grup de teatre A Riure –amb banda sonora inclosa i el patrocini del consistori– oferí una divertida animació i repartí entre la clientela caramels en forma de cor.

D'altra banda, en Alboraia, el comerç continua el projecte "Compres amb Cor", al voltant de Sant Valentí, el qual porta com a lema aquest any "T'estimem comerç d'Alboraia". Amb aquesta campanya organitzada per l'ajuntament, es pretén novament secundar, promocionar i transmetre la importància del comerç local en el municipi, "ja que és un pilar fonamental per tot el que aporta, des de llocs de treball, fins a donar vida i dinamitzar els carrers".

Així, aquest dijous 10 i el dissabte 12 de febrer, d'11 a 14 hores hi haurà animadors als carrers donant les gràcies per comprar en el comerç d'Alboraia amb un globus i un detall promocional. L'objectiu és agrair als comerços locals per existir, i a la ciutadania per realitzar les seues compres a Alboraia. Amb aquesta acció es persegueix promocionar el comerç local, conscienciar a la clientela i al públic en general que els establiments de proximitat són molt importants per a tots i totes.

Les activitats programades es troben integrades dins del projecte “Alboraia eres tu” i compten amb la col·laboració de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.