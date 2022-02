Compromís per Alboraia ha presentado una moción para que las entidades bancarias mejoren los servicios para la población en general y especialmente en el caso de las personas de más edad y la gente con diversidad funcional. Para Compromís per Alboraia “es fundamental llevar al plenario debates y problemáticas que están en la calle y que afectan en su día a día a nuestros vecinos/as. Es bastante habitual recibir comentarios quejándose de la reducción de servicios en la mayoría de entidades bancarias, y por la casi total digitalización, que no se plantea como una ventaja para el usuario sino como una obligación. Esto dificulta el acceso a los servicios bancarios especialmente de las personas más mayores y de aquellas que tienen alguna diversidad funcional”

En esa línea la coalición plantea entre los acuerdos “Instar a estas entidades a que ofrezcan atención personalizada en ventanilla durante el horario que las oficinas estén abiertas al público, para facilitar una atención más comprensible a la ciudadanía y, en particular, a la gente mayor y a personas con diversidad funcional”. Además indican que “estas entidades no cobren comisiones por conceptos derivados del servicio de atención a las personas que no tienen las habilidades para poder hacer, de forma autónoma, las diferentes gestiones en los cajeros automáticos y que se aplique una tarificación social en la aplicación de comisiones, en función de las características de cada cliente”. Además indican que los productos financieros que se ofrezcan por parte de estas entidades a los clientes sean transparentes y comprensibles. También se pide la instalación de cajeros automáticos a las zonas o barrios de la ciudad que queden más lejos del alcance de las oficinas de estas entidades.