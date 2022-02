“Vitaminem Quart, Vitaminem el Comerç Local” és el lema de la campanya de suport al xicotet comerç local i als productes del “terreny” que enguany repeteix la coalició Compromís en Quart de Poblet. Aquesta campanya compta amb la col·laboració de set fruiteries del poble on les persones participants poden acudir a bescanviar un xec regal per taronges de proximitat, xec regal que s’obté en omplir un breu formulari d’inscripció. A més, Compromís Quart entregarà fins a fi d’existències una bossa reutilitzable amb el lema de la campanya i un calendari amb poemes de Vicent Andrés Estellés il·lustrat per artistes locals.

Aquesta iniciativa està obtenint una bona acollida de la ciutadania i fruiteries col·laboradores. Segons explica Rosa María García Asensio, portaveu de Compromís Quart, “és un contrasentit importar taronges des d’Àfrica quan molts camps de tarongers del nostre voltant queden sense recollir i acaben abandonats per una competència deslleial"." Volem donar suport al xicotet comerç i els productors locals, promovent els productes km0 i l’economia circular. Hem de transformar l’actual sistema alimentari cap a un model sostenible i de proximitat”, incideix. En aquesta línia, Compromís Quart també ha registrat una moció reivindicant la protecció dels cítrics valencians en la revisió de l’acord amb Sudàfrica, moció que fa èmfasi en els greus perjudicis econòmics als quals s’enfronta la citricultura, i els efectes devastadors de l’entrada de noves plagues. Compromís Quart confia que aquesta moció puga ser consensuada amb la resta de partits locals i aprovada en el pròxim Ple municipal.