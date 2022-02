El portaveu del Partit Popular, Marcos Campos, considera que el consistori ha de reforçar les mesures que "estimulen el consum i garantisquen el futur del sector comercial local amb campanyes" a més de "impulsar la digitalització dels negocis per a competir en el mercat actual i una formació permanent per als comerciants locals”.

Per a això, el PP ha presentat una moció en la qual proposa una campanya de bons comercials amb els quals, a més, es busca alleujar l'economia de les famílies burjassotenses. El sistema seria similar al dut a terme per altres municipis en el qual el bo podrà ser invertit en els comerços s'adherisquen a aquesta campanya.

Per al PP, en l'acció haurien d'emetre's experiència com mínim 1.000 bons pel que la campanya hauria d'estar sustentada amb 30.000 euros del pressupost municipal que "podria modificar-se i ampliar-se en cas de noves convocatòries".

El portaveu popular posa de manifest que “s'ha incrementat el pressupost municipal en quatre milions d'euros però la promoció econòmica del comerç no s'ha vist beneficiada d'aquesta pujada". Campos creu que les polítiques dels governs municipals del PSPV, durant més de quaranta anys, "han acabat amb pràcticament tots els eixos comercials”.

"Presentem aquesta mesura que té com a finalitat fomentar, dinamitzar, promoure, visibilitzar el teixit comercial tan important per a Burjassot i incentivar al consum per a consolidar el creixement econòmic del nostre municipi”, va concloure Campos.