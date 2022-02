El saló de plens de l'Ajuntament de Sedaví va acollir el sorteig de la Campanya d'Animació al Comerç Local. La iniciativa està promoguda per la regidoria de Comerç del consistori, en col·laboració amb l'Associació de Comerciants i Empresaris, ACESE, Caixa Popular i l'Agència per al Foment de la Innovació Comercial, AFIC.

El sorteig es va realitzar després d'introduir en una urna tots els tiquets depositats en els comerços adherits a la promoció on els i les participants havien de realitzar una compra per import superior a 10 euros. El director de Caixa Popular Sedaví Sergio Gallego va ser l'encarregat d'extraure els set agraciats amb una targeta per valor de 50 € per a cadascun d'ells, sent premiats els següents números: 01409, 00147, 04113, 00603, 00921, 02777 i 03466.

A continuació, va ser el president de ACESE, Germán García, l'encarregat d'extraure els deu premiats amb una targeta de 100 € per a comprar en el comerç local. Els números agraciats van ser els següents: 5400, 5213, 03398, 04170, 02807, 04955, 03441, 03934, 02973 i 03356.

L'acte, va comptar, a més, amb la presència de l'alcalde José Francisco Cabanes; el Tècnic d'Administració General, José Miguel Vidal; l'Agent de Desenvolupament Local, Francisco Román, i el Gestor de Comerç de Caixa Popular, Carles Aparici El lliurament de les targetes als guanyadors tindrà lloc el 14 de febrer a les 19 hores en el saló de plens de l'ajuntament.