Alaquàs, més que perols!

La població d’Alaquàs ha estat coneguda durant molts anys pels seus perols i cassoles. En l’actualitat, el lloc on es trobaven els obradors ─encara que no era l’únic─ porta per nom plaça dels Ollers. I, en la memòria dels qui ja tenim uns anys encara es manté la imatge i l’olor del fum eixint pels fumerals quan enfornaven.

Però no van ser sols perols el que es produïa en el passat en aquest poble de l’Horta Sud. Alguns autors ja parlaven d’altre tipus d’obra de terra, com és el cas de Pedro López Elum, González Martí, i Jaume Coll, ja fa molts anys que esbrinaren que també es produïa la coneguda obra de reflex metàl·lic. Vaixelles de luxe que lluïen en les taules de les cases d’aquestes terres; altres indrets de la Corona d’Aragó i, fins i tot, més enllà de la mar. I també, taulellets. Una bona mostra està en els sòls del Castell Palau.

La prospecció arqueològica feta pels arqueòlegs, Paloma Berrocal i Victor Algarra al Castell d’Alaquàs ─prèvia a la seua rehabilitació─, va traure a la llum evidències suficients per a confirmar el que es pensava. Van aparéixer no sols restes d’aquesta obra de terra, sinó ─i açò és el més important─, peces amb defecte de cuita; ferrets de tres peus o amb forma troncocònica o anular, que s’utilitzaven per a separar la vaixella dins del forn; pots amb restes de frites... És a dir, evidències d’allò que esdevé en el procés de fabricació. I tot, amb tanta quantitat, que no deixa dubte de la presència de centres productors de l’anomenada també, obra de pisa.

Anys de recerca i investigació ens han permés corroborar documentalment que, efectivament, Alaquàs també era productor d’aquesta obra provinent de la ciutat de Màlaga, al Regne nassarita de Granada.

Cinquanta-set mestres d'obra i operaris

Des del segle XIV fins al primer terç del XVI, hem documentat cinquanta-set mestres d’obra de terra i operaris. Una d’elles era Elionor Mateu, l’única dona que hem trobat. Però no sols això, a més, contractes amb mercaders, de Barcelona i Florència que ens parla de l’exportació més enllà dels territoris de la Corona d’Aragó; intercanvis amb mestres de Manises, que ens demostren la col·laboració entre ells; disputes amb aquest mateix poble, i amb el de Torrent, per treure terra dels seus termes per a fer les peces, que acabaven sent denunciats davant dels Jurats de València, constituïts en Tribunal dels emprius; contractes d’afermaments de joves per a aprendre l’ofici, que ens indiquen l’interés per donar formació per tal de mantindre la producció; compres de materials per al procés de fabricació; la utilització del molí per moldre les frites de plom i estany; la barreja de cristians i sarraïns en el lloc on estaven els obradors... la protecció atorgada pel senyor a l’ofici.

Tot un fum de dades que ens permeten afirmar que no estem parlant d’una cosa anecdòtica. Des de Jucef Porrota, àlies Helel, fins Antonio Philipo, àlies «lo sicilià» són molts els exemples d’alaquasers que es dedicaren a aquest ofici. Una vaixella de luxe de 958 peces, documentada en 1484, en l’inventari de béns d’en Jaume Garcia d’Aguilar, aleshores senyor d’Alaquàs, dins d’una estança de la casa senyorial, és també un bon remat per a corroborar-ho.

Però a partir del primer terç del segle XVI, aquesta producció degué desaparéixer, ja que només hem trobat referències a mestres ollers.

Una denominació d’origen amb els per a distinguir-se de Paterna i Manises

Des del moment en que va desaparèixer l’actvitat ceràmica i fins fa uns anys, centenars i centenars de persones s’encarregaren de fabricar allò que va quedar en l’imaginari del nostre poble: perols i cassoles; utensilis imprescindibles per a la nostra gastronomia que arribaren a Alaquàs de la mà de Bernat Calçó, un tarragoní de la Selva de Camp que va arribar al nostre poble al voltant de 1460.

El procés d’industrialització de la seua producció, i els canvis en la manera de cuinar de la societat, acabaren a poc a poc amb aquests productes.

Ara sols ens queden les mans d’Enric Martí, fill de Vicent el de «Morimos». Olles i perols que meresqueren la mercé que va donar en 1474 el misser Jaume Garcia d’Aguilar als seus obrers de terra, per tal que pogueren distingir la seua obra de la dels pobles dels voltants i que no era altra cosa que, empremtar en les seues peces una àguila esplaiada: les seues armes.

Un testimoni en un procés judicial de Joan Peiró, llaurador d’Alaquàs, ens va descobrir aquesta segell de qualitat: «los qui vingueren a exercir lo dit offici de ollers al dit loch de Alaquas, posaven o imprimien en les olles armes del dit Micer Jaume Aguilar… e aço feyen a causa que en lo loch de Paterna acostumaven fer semblants olles de terra les quals no eren tan bones com les que feyen en Alaquas, e lavors los ollers del dit loch de Alaquas per que fos coneguda la obra que aquells feyen, puix era millor que la ques feya en Paterna, demanaren de merce al dit Micer Jaume Aguilar quels dexas fer una aguila en la obra que aquells feyen perque fos coneguda e axi aquell los ho atorga… e que la aguila que feyen en les dites olles eren les armes del dit Micer…».

Fet que no sols consta documentalment, sinó que a més, es van trobar restes d’olles amb aquest símbol gravat. Una denominació d’origen que des de l’últim terç del segle XV protegia la fabricació local i que caldria recuperar.

Cinc-cents quaranta-set anys després sols queda el record. O potser no...