El Ayuntamiento de Torrrent ha alertado a la población sobre el fraude de suplantación que se está detectando del personal de la empresa mixta Aigües de l'Horta, que gestiona en la ciudad el ciclo integral del agua en la ciudad.

En concreto, la firma (participada por el consistorio y por un socio privado) informa de que "personas ajenas al servicio municipal de aguas han intentado acceder al interior de algunas viviendas, indicando ser operarios de la compañía, con la excusa de hacer una revisión".

Por ello, la empresa recuerda que no personal no accede al interior de las casas a no ser que exista una solicitud expresa por parte del cliente, ni tampoco realiza cobros en metálico". Además, en estos casos, la persona que requiere el servicio nunca ha de facilitar datos bancarios ni personales.

Asimismo, Aigües de l'Hortapone a disposición de la ciudadanía su teléfono de atención al cliente, al que se puede recurrir en caso de dudas: 96 308 25 98.