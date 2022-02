La falla Sant Valerià ha revelat el seu secret millor guardat, els monuments que podrem el 15 de març al carrer, amb el segell de la crítica local en el major i un disseny didàctic en l'infantil. Els representants de la comissió, Mónica García, Miguel Ángel Atienza, Erigisca Jordán i Ezequiel Atienza es van encarregar de revelar els esbossos per a aquest exercici que militen en secció primera.

Per a això, compta amb la confiança renovada de l'artista de Cullera, Fede Alonso, encarregat de donar forma al projecte per a aquest 2022 després d'aconseguir l'Enginy i Gracia de secció especial i el de la crítica local. La comissió de l'eixample converteix Torrent en un Olimp ple de divinitats locals amb les seues malediccions i problemes reals. “Olimp torrentí, càstig diví” és el lema d'aquesta falla que no deixarà indiferent a ningú per la seua crítica 100% local, on la sàtira política, social i fallera local serà el plat fort. Cada any desenes de torrentins s'acosten per a divertir-se amb les seues escenes.

Per la seua part l'artista d'Algemesí, Juanjo Salom, plantarà per primera vegada en la demarcació i ho farà amb una aposta lúdica i molt divertida, on el punt fort és el color. “Fortuna” conta la història de la deessa grega de la sort que ens fa un repàs per la història dels jocs de taula més populars i ens convida a deixar els videojocs i internet per a integrar-nos en família i amb els amics. L'artista planta la falla en secció primera on té moltes ganes de demostrar el seu treball.