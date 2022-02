¿Quin és el teu superpoder? Amb esta pregunta i la imatge d’un cor, la falla Mariano Benlliure de Burjassot, amb la col·laboració de l’ajuntament i el patrocini de diveeses firmes del municipi, celebrà diumenge pel matí, en les immediacions del casal un concurs solidari de paelles a benefici de l’organització cívica i social Mamàs en Acció.

El col·lectiu, amb implantació a València i Madrid, es dedica –“sempre de manera altruista”– a completar les atencions a menors que, “allunyats de les seues famílies”, residixen en centres habilitats per a cobrir les seues necessitats amb la tutela de l’Administració pública. Allí hi ha òrfens i altres que, sense ser-ho, no poden viure amb els progenitors. Les accions de Mamàs en Acció es dirigigen, sobretot, als hospitalitzats.

Com explicaren des de l’organització no governamental, els components de la qual es convertixen en “papàs i mamàs per unes hores al dia”, les seues activitats compten amb la “supervisió i aprovació” de les entitats amb què col·laboren –parròquies, col·legis i hospitals, entre altres– per a “donar amor a eixos xiquets i xiquetes”.

Representants de Mamàs en Acció –“no solament som mares i dones”– ompliren de cors el carrer València del barri de l’Empalme; els fallers i les falleres posaren l’arròs. La recaptació obtinguda amb les inscripcions al certamen culinari, “509 euros”, fou donada a la presidenta de la oenegé, Majo Jimeno, en un acte que presidí la fallera major infantil del Cap i Casal, Nerea López, acompanyada de la seua cort d’honor, després de ser convidades. No volgueren perdre’s la jornada b solidària.

La mateixa Nerea i les falleres majors de Mariano Benlliure, Alba Tischler i Leila Jiménez, al costat dels presidents, Sergio Verdejo i Álvaro Chico, foren les encarregades d’entregar el xec benèfic a Mamàs en Acció en presència d’una representació municipal encapçalada per l’alcalde de la Ciutat de les Sitges, Rafa García, i la regidora de Falles, Estefanía Ballesteros. La festa conclogué amb la degustació del “millor plat del món”.