Rafa Martí Monforte serà el mantenidor que l’Agrupació de Falles de Burjassot acordà designar –el passat cap de setmana– per a la cerimònia d’Exaltació de les falleres majors per a 2022 de les 13 comissions del municipi. L’entitat burjassotera s’inclinà per este presentador que, des de 2006, és conegut com “la Veu” i “fil conductor de les exaltacions oficials del Cap i Casal.

Component de la comissió del Cid de València, Rafa Martí pronunciarà el panegíric de les màximes representants de la Ciutat de les Sitges, preparades per a escometre un exercici “il·lusionant i esperançador”. El ja nou mantenidor de l’Agrupació visità el casal de la falla Mestre Lope, on mantingué una entrevista amb les 26 protagonistes de la festa per a “intercanviar impressions” i “conéixer-les millor”. El solemne acte d’Exaltació se celebrarà el pròxim 26 de febrer a partir de les 18 hores, en el Centre Cultural Tívoli, en una trobada que juntament amb el president de l’Agrupació de Falles, Iván Heredia, comptarà amb la presència d’una representació municipal encapçalada per l’alcalde de Burjassot, Rafa García, i la regidora de Falles, Estefanía Ballesteros.