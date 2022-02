L’ajuntament d’Alfara del Patriarca, a través de la regidoria de Cultura, convoca el seu primer concurs de poesia per a persones majors de 18 anys. Amb els 27 poemes finalistes es publicarà un llibret commemoratiu amb l’editorial Sargantana NPQ. L’acte de proclamació i lliurament de premis es farà l’1 de juliol de 2022, en el marc dels actes culturals del festival “Juliol a la Fresca”, en aquest esdeveniment es presentarà l’obra i es realitzarà la lectura dels poemes. Aquest certamen naix com una eina propera i participativa de foment del valencià.

El termini de recepció d’originals es tancarà l’11 d’abril de 2022 a les dotze de la nit. Cada participant podrà presentar un poema inèdit, en valencià, que no haja estat guardonat en altres concursos i que no supere els 32 versos escrits amb ordinador. “Amb aquest certamen iniciem la programació cultural d’aquest any, que tindrà propostes per a tots els públics”, explica Jaume Martínez, regidor de Cultura. Martínez destaca que Alfara del Patriarca té grans referents en l’àmbit de la poesia, com Mari Carmen Arnau, qui formarà part del jurat. “Amb les figures literàries que tenim a la població és imperatiu desenvolupar propostes com aquesta que presentem. Comencem posant els fonaments d'una iniciativa cultural que volem que madure per tal que es consolide com una aposta cultural més del nostre poble”, argumenta el regidor de Cultura.

El premi per a l’autor o autora de la poesia guanyadora serà un menú degustació per a dues persones (valorat en 100 €) en un dels restaurants que formen part de “Tastem l’Horta”, Club de Producte Gastronòmic de Turisme Carraixet. “S'ha volgut que el guardó tinga a veure amb el territori i el projecte de turisme sostenible del qual Alfara del Patriarca forma part a través de la Mancomunitat del Carraixet”, indica Marisa Almodóvar, alcaldessa d’Alfara del Patriarca. A més, els vint-i-set autors/autores finalistes rebran també un diploma acreditatiu del concurs, i la publicació de les obres finalistes en un llibret conjunt.

Entre la proposta cultural d’Alfara del Patriarca destaca la Setmana del Llibre, els Premis del Sambori Local, Juliol a la Fresca i, els actes de Cultura en família, que es desenvolupen principalment a setembre.