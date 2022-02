La sala annexa del Museu de la Rajoleria ha acollit la presentació del llibre del I Concurs Literari de Relats Curts convocat per Interampa, editat per la Regidoria de Cultura.

L’acte ha comptat amb la presència de l’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat; la regidora de Cultura, Esther Torrijos i el regidor d’Educació, Alejandro Sánchez, acompanyats per membres d’Interampa i alumnat dels centres educatius paiportins.

L’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat, ha donat l’enhorabona als i les participants, felicitant-los per la seua capacitat creativa. “Iniciatives com aquesta impulsada per Interampa incentiven l’escriptura creativa entre la nostra joventut, al mateix temps que aprofiten aquest exercici per a fer un treball de reflexió, tractant temes d’interés social, com ara la malaltia, les emocions o els valors”.

Per la seua part, la regidora de Cultura, Esther Torrijos, ha valorat molt positivament “les sinergies i dinàmiques de col·laboració entre centres educatius, famílies i associacions, que afavoreixen iniciatives tan positives per als nostres joves com aquest concurs de relats”.

El llibre arreplega els 19 relats guanyadors, en les modalitats de valencià i castellà, del primer concurs literari de relats curs convocat en abril del passat gràcies a la col·laboració Interampa amb les AMPAs i els departaments de Valencià i Castellà de l’IES La Sénia, IES Andreu Alfaro i el Col·legi la Inmaculada.

La convocatòria pretén realçar i donar a conéixer el talent literari de l'alumnat d'ESO i Batxillerat de Paiporta. Entre els contes publicats es poden trobar tant històries de ficció, com experiències reals que l’alumnat ha volgut plasmar en el paper.

L'èxit de la passada edició ha motivat la convocatòria enguany de la seua segona edició, que s’obrirà aquest dimarts, dia 15 de febrer, per a continuar descobrint nous joves escriptors i escriptores emergents. L’estudiantat podrà enviar els seus escrits entre fins al 25 de març. L'entrega de premis s'efectuarà el 29 d'abril, on s'entregaran els guardons als millors relats de cada centre i als millors contes a escala municipal.

Les bases per a participar en la segona edició del Concurs de Relats Curts estan exposades als centres participants i a la web d’Interampa.