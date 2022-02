La portavoz del Partido Popular, Amparo Folgado ha publicado en sus redes sociales una muestra de los muebles, enseres, electrodomésticos y basuras que, a diario, los torrentinos sufren en cada esquina junto a los contenedores. Publicación en la que ha destacado “Hay gente incívica, pero ni el alcalde ni los concejales del gobierno lo ven. Este no es el Torrent que yo quiero”. Hoy estamos a martes, y los mismos enseres siguen en las esquinas, incrementados con los que se hayan podido dejar entre ayer y hoy.

Por esta razón y "para atajar que Torrent tenga calles-vertedero", los populares presentaron el 6 de septiembre de 2019 una moción en el Ayuntamiento, en la que solicitaban la reintroducción de la Subvención RECICLA – eliminada por Jesús Ros en 2017 -, pero mejorada, de forma que los vecinos de Torrent puedan tener una cuenta ambiental vinculada a una APP, y puedan ver reducidos sus impuestos por reciclar y utilizar el ecomarque. “va a hacer tres años que propusimos acabar con la práctica de abandonar muebles en la vía pública, pero al Sr. Ros todavía no le ha venido a bien llevar esta moción a comisión ni a Pleno, para que se vote”, afirma Folgado.

La experiencia de reducir el impuesto de basuras a los vecinos que reciclen y utilicen el ecoparque no es nueva, ya viene aplicándose en 93 municipios de la Safor, en la comarca de La Serranía y en 36 municipios del área metropolitana de Barcelona. “En Torrent fuimos pioneros con el gobierno del Partido Popular, creando la subvención RECICLA, hoy tenemos los medios para poder reducir los impuestos a los vecinos que más reciclen utilizando los ecoparques, podemos saber quién recicla y quien no, pudiendo reducir los impuestos a quienes mejores prácticas medioambientales realizan en Torrent, el actual gobierno agotado y cansado de Ros no puede seguir cerrando los ojos ante lo que está ocurriendo en las calles de Torrent”.

Además, la portavoz del PP Amparo Folgado ha señalado que “el Ayuntamiento de Torrent cuenta con más de 100 mupys institucionales en las calles, no veo que ninguno de ellos anuncie el teléfono de recogida gratuita de enseres ni qué días pasa el camión de recogida, es obligación del equipo de gobierno, informar y poner remedio a la imagen degradada que ofrece el entorno de los contenedores de toda la ciudad”.

Los populares también denuncian “suciedad” en los contenedores y todo el suelo alrededor de los mismos, “se hace necesario incrementar la limpieza de contenedores”, además, subrayan que “la mayoría de pedales que abren los contenedores están rotos, necesitan mantenimiento, limpieza y mayor frecuencia en la recogida de los contenedores de cartón y de plástico”.