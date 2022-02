L’Associació Cultural Bassot de Burjassot, guardonada en els IV Premis Tresdeu

El teatre La Mutant-Espai d’Arts Vives de València allotjà dijous passat a poqueta nit la gala de lliurament de Premis Tresdeu amb què la cooperativa Tresdeu Mèdia visibilitza l’activitat i projectes de persones i de col·lectius en l’àmbit de la creativitat –com la interpretació, la il·lustració, l’audiovisual i la composició musical, entre altres manifestacions– que “fan del nostre país un lloc millor”.

En la quarta edició d’este concurs “no creat per a competir” i la consigna del qual fou “Cuidem-nos”, Tresdeu distingí l’Associació Cultural Bassot de Burjassot i el Casal Popular Tio Cuc d’Alacant amb el premi honorífic a la seua extensa trajectòria com a “espais d’acollida de multitud d’activitats, assemblees i mobilitzacions tant en el camp social com artístic”.

A la Ciutat de les Sitges, Bassot –des de la seua fundació oficial en 1993– constituïx un referent tant en l’organització d’actes al voltant del poeta Vicent Andrés Estellés i d’iniciatives que promouen els nous valors artístics i literaris, com en el seu afany, sempre “des de la cultura i el diàleg”, de “mantindre viva la flama per les llibertats democràtiques” i “contra actituds totalitàries, racistes, xenòfobes i masclistes”. Així mateix el col·lectiu lluita per “la conservació i protecció de l’horta”.

Ca Bassot agraí el reconeixement de la cooperativa Tresdeu Mèdia “i, encara més, el fet de compartir-lo amb el Casal Popular Tio Cuc”, significat per la defensa i promoció de la llengua, el feminisme i la memòria històrica. Des de l’associació cultural de Burjassot destacaren que “l’autèntic mèrit es troba en totes aquelles persones que, al llarg de tots estos anys, fan possible el nostre projecte”.

Juntament amb les dos citades associacions, reberen el Premi Tresdeu de 2022 els projectes “No a l’ampliació del Port de València” en millor iniciativa social i ciutadana, Mafalda en millor espectacle en directe, A Tiro Hecho en millor projecte d’art escèniques, Helga Ambak en plàstiques, Koda en llançament musical, Torn de Paraula en format de ràdio i televisió, i Cafrafotuda en millor iniciativa en xarxes socials en el transcurs d’una vetlada presentada per Saray Cerro & Amigues. El grup de rock Cactus i les cantautores Esther y Kenya Racaile se encarregaren de la banda sonora.