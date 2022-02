L'Ajuntament de Benetússer, a través de la seua regidoria de Patrimoni, ha presentat de manera oficial ‘Fàbriques del km². Memòria veïnal del Benetússer industrial’, un projecte que ha pres forma en una exposició que recull materials d'arxiu, fotografies i entrevistes vinculats al context industrial del municipi i que han eixit a la llum després d'un elaborat treball de documentació i de rescat de la memòria del poble. “Per fi posem a l'abast de la ciutadania aquest projecte que conjumina la posada en valor patrimonial amb la reivindicació de la memòria dels nostres veïns i veïnes” assenyala la regidora d'Hisenda i Patrimoni, Reme Navarro Alapont, que afig, “es tracta d'un projecte viu, col·laboratiu i en permanent construcció, que esperem que propicie que apareguen nous materials i testimoniatges que vagen sumant-se i enriquint als que conformen l'actual exposició”.

La data triada per a la seua presentació va ser dissabte passat, 12 de febrer, i va començar amb la posada en marxa d'una de les tres rutes guiades pel municipi que serveixen com a contrapunt als objectes i testimoniatges orals aportats per les persones que van participar del passat industrial de la localitat. Una trentena de persones es van donar cita a la porta de l'Ajuntament i van visitar en companyia d'un guia la dotzena d’edificis emblemàtics de l'època que encara segueixen en peu o han sigut transformats amb el pas del temps. Fàbriques de licors com Cristóbal Pons o José Baixauli, el molí de San José, més recordat com la fàbrica MEIVEL, Frigorífic “La Plata” o els antics telègrafs van ser algunes de les parades d'una ruta que posa en valor tots aquells edificis del municipi que actuen com a testimoniatge viu de la puixança industrial del Benetússer de principis i mediats del segle XX.

L'última de les localitzacions a visitar va ser el Xalet de la Xapa, un edifici d'estil Art Déco que en el seu moment va acollir les oficines de l'antiga fàbrica de sabons Paege & Companyia, espai triat per a albergar l'exposició ‘Fàbriques del km²’ i que actua com un element arquitectònic més de la mostra permetent al públic submergir-se en una altra època a través de la visita per les seues diferents estades.

Més de 70 veïns i veïnes van assistir a la inauguració de l'exposició, que va comptar amb la presència de l'alcaldessa de Benetússer, Eva Sanz, i de nombrosos membres de la corporació municipal, i que va ser presentada per la regidora de Patrimoni, Reme Navarro, acompanyada de l'equip encarregat de l'elaboració del projecte, capitanejat per Roser Colomar, Anaïs Florin i Estelle Jullian. Després de la presentació, el públic va poder visitar l'espai per a observar els vestigis del passat industrial mitjançant objectes, embalatges o mobles, acompanyats en tot moment per les veus procedents de les entrevistes a Adelaida Fortes, Pepe Portalés Lola Bañón o Alejandro Villena, entre altres, a manera de narradors de l'època.

La mostra romandrà oberta fins al 27 de març en horari de dijous a divendres de 17 a 20 hores i dissabtes i diumenges d'11 a 14 hores amb accés lliure i gratuït. Per altra banda, per a participar en les pròximes rutes guiades previstes per al 12 i el 26 de març, amb eixida a les 10 hores des de la plaça de l'Ajuntament, es podrà reservar cita de dilluns a divendres de 16 a 18 hores a través del telèfon 673 691 802.