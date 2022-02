Foios reactiva un PAI tras trece años de bloqueo

La Junta de Gobierno de Foios aprueba este miércoles el proyecto de reparcelación de un PAI paralizado desde el año 2009. La actuación permitirá descongestionar el tráfico del casco viejo, al habilitarse nuevos viales en la parte noroeste del municipio de l’Horta Nord.

En el año 2009, el Ayuntamiento de Foios adjudicaba a una empresa la urbanización del sector Portalet-Forn Vell. El PAI abarcaba una superficie de 10.000 metros cuadrados, distribuidos en tres grandes parcelas. Pero el agente urbanizador se encontró con dos grandes problemas para llevar a cabo los trabajos. Por un lado, la crisis gran inmobiliaria que afectaba a todo el país. Por otro, las discrepancias entre los propietarios de los terrenos. Según recuerda el alcalde Sergi Ruiz, “hubo muchos problemas por las propiedades, sobre todo por la ubicación real de los terrenos de cada propietario y la superficie de cada uno de ellos. Muchas de las transmisiones, realizadas durante años anteriores, no dejaban claro de quién era cada parcela y cuántos metros eran”, afirma. Además, los precios a los que se compraba el suelo cuando se aprobó el PAI años antes ya no eran los mismos en 2009, debido a la crisis, y algunos propietarios eran reacios a vender. Todos esos factores provocaron que el agente urbanizador no ejecutara procedimiento alguno.

Desde 2015, explica Ruiz, “hemos tratado de desbloquear toda esta situación y la perseverancia da sus frutos”. Tras muchos meses de negociaciones se ha ido solucionando cada uno de los problemas existentes y este miércoles, la Junta de Gobierno aprobará el proyecto de reparcelación. Para lograr el acuerdo global, algunos de estos propietarios, sobre todos los de suelo de poca superficie, han vendido, mientras que una parte ha tenido que renunciar a las altas pretensiones económicas por sus terrenos.

La previsión, según el alcalde, es que tras la inscripción de la reparcelación en el Registro de la Propiedad, las obras de urbanización comiencen a principios de verano y se prolonguen un máximo de seis meses. Ruiz detalla que el sector “tiene asignada una edificabilidad alta, según el PGOU vigente de 1989”. El mandatario de Compromís un pudo concretar el número de viviendas que se construirán en el PAI. “Las parcelas no son grandes, así que pueden ser unifamiliares o fincas de un máximo de tres alturas. Va a depender de la demanda o de cómo esté en ese momento el mercado inmobiliario”, apunta. Desde de la pastilla de 10.000 metros cuadrados está incluido un solar dotacional municipal de 1.200 metros, que por el momento no tiene un destino claro.

Sergi Ruiz asegura que desde 2015 “teníamos el objetivo claro de solucionar este PAI, ya no por los beneficios urbanísticos o económicos que tendrán sus propietarios, sino por la enorme necesidad que tiene el pueblo de abrir una serie de viales que ahora no tienen salida, y mejorar el tránsito de la parte noroeste. Cuando la urbanización esté concluida se podrá desviar el tráfico por la periferia y evitar entrar por el casco viejo, concretamente por la calle Sarieta, una de las más estrechas del municipio”. De hecho, para ejecutar la apertura de viales será necesaria la demolición de algunas casas.