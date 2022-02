"Si quitan el Certificado COVID, ya no hay incentivo para vacunarse"

La rápida transmisión de la variante ómicron ha impulsado la necesidad de añadir una nueva dosis a la pauta de vacunación. Ahora, son necesarias tres dosis para tener protección ante el virus, así como para acceder a ciertos lugares. Esto último cambiará a partir del 1 de marzo y, por ello, los últimos vacunados en Benetússer coinciden en que dejar de solicitar el Certificado COVID en la Comunitat Valenciana reducirá las cifras de vacunación.

El Ayuntamiento de Benetússer ha abierto un punto de vacunación sin cita en el Centro Municipal de Convivencia para los días 14, 15 y 16 de febrero, entre las 15:30 y las 20 horas. Allí han acudido los pacientes mayores de edad que aún no tenían la pauta completa y los mayores de 12 años para recibir la primera o segunda dosis, dependiendo de si ya habían estado expuestos al virus anteriormente.

Una de las vecinas de la localidad a quien se administró la tercera dosis, María Seguí, expresa: «Yo creo que si quitan el pasaporte ya no hay incentivo para vacunarse. El principal motivo por el que las personas se vacunaban con la pauta completa era para poder acceder al ocio». Así ha sido en su caso, ya que Seguí acudió al centro para poder viajar. «Me voy a Milán y el pasaporte covid caduca a los seis meses. La alternativa es hacerte antígenos y PCR, por lo que prefiero ponerme la tercera dosis y así poder viajar», declara.

Comparte su opinión Miguel Bermúdez, que ha recibido a los 13 años la primera dosis y sostiene que la eliminación de la norma cambiará la actitud poblacional. «Yo he venido porque necesito el pasaporte covid, si no no puedo entrar a ningún sitio», afirma.

Otros ciudadanos, como Iván Blesa, de 17 años, simplemente querían disponer de la pauta completa. Aún así, lo tiene muy claro: «Si la gente no necesita vacunarse para entrar a los sitios, van a pasar de vacunarse».

En el caso de Lydia Monsó, esta realidad también ha estado presente en su círculo cercano: «Yo conozco a mucha gente que no se iba a vacunar, y lo hicieron porque si no no podían entrar a ciertos sitios», confiesa. Monsó, a quien se ha inoculado la segunda dosis, explica: «El principal motivo que me ha animado a vacunarme es no volver a pasarlo, porque lo pasé muy mal. Entonces, si esta es la solución, yo me la pongo».

Además de compartir las razones que les han llevado a vacunarse, los habitantes también han valorado cómo han cambiado sus vidas en los últimos meses, en los que han tenido que adaptarse a nuevas rutinas. Lydia Monsó recuerda que su vida académica sufrió un gran cambio: «En la universidad las clases han sido online y ha habido mucho descontrol. Entiendo que no supiesen muy bien lo que hacer porque es algo nuevo, pero hay que seguir un orden».

La mayoría de las restricciones más estrictas, como el toque de queda, ya solo forman parte de la memoria. Por ello, todos los asistentes coinciden en que, salvo por el uso obligatorio de la mascarilla, la situación ha evolucionado mucho y a día de hoy llevan una vida completamente normal. La misma que al inicio de la pandemia.

Manuel Alejandro Cerveró, que ha recibido la dosis de refuerzo en Benetússer a pesar de vivir en otro municipio, considera que la responsabilidad sigue estando en manos de la población. «Me tocaba y por circunstancias tuve que saltarme el día de la vacuna. He buscado cuando abría de nuevo el punto de vacunación y aquí he venido. Nos toca hacerlo, tenemos que tener cuidado entre todos. Tenemos que estar vacunados, ir cumpliendo las pautas y las normas de seguridad», defiende.