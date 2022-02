Alba Romero, Adriana Vicente, Adrià Royo, Iván Cobos i Jairo Medina, estudiants del col·legi Maré de Déu de l’Olivar II a Alaquàs, han sigut els subcampions de la fase local de la Universitat de València en la Lliga de Debat per a alumnes de Secundària i Batxillerat. Tots estan orgullosos del seu treball i asseguren que el principal motiu pel qual els haguera agradat guanyar és per a tornar a participar en un debat, una experiència que qualifiquen com «molt enriquidora».

L’alumnat, pertanyent a 4t de l’ESO, es quedà solament a una dècima de la victòria en el debat final contra els participants de 2n de Batxillerat de l’IES Ramon Llull de València, que disputaran la final estatal a la Universitat Autònoma de Barcelona. Un total de 52 alumnes de 11 centres diferents han format part d’aquesta primera fase per a representar a la UV, que es va dividir en tres dies. Els i les representants del Mare de Déu de l’Olivar II han dedicat quatre mesos a la preparació del debat. L’optativa "Projecte de Comunicació" ha sigut una eina clau que els ha permés disposar del temps suficient per a practicar entre setmana, mentre que en les dues últimes han organitzat una jornada exhaustiva, acudint totes les vesprades al col·legi per a ultimar els preparatius. Això sí, amb moltes ganes i motivació. Una forta i ràpida evolució Durant aquest temps, han derrocat totes les pors que els van sorgir en endinsar-se en aquesta activitat, com els nervis i la vergonya. Una de les anècdotes que comparteix Adrià Royo es que els nervis li van fer oblidar-se d’algunes de les targetes que utilitzava com a suport. Així i tot, va narrar el seu discurs sense la necessitat de cap recolzament visual, fet que va demostrar la preparació de la qual es troben tan satisfets. La professora i capitana de l’equip, Esther Coronil, assegura: «Al principi no eren conscients de la capacitat que tenien, eren molt insegurs. En canvi, ha sigut l’any que més a prop hem estat de guanyar. Han tingut una forta evolució i ara tenen molta seguretat en si mateixos». Els i les estudiants també han vist una millora significativa en la seua capacitat comunicativa. Afirmen que han aprés nous conceptes i més cultura general, aspectes que els han servit per a millorar en la seua vida diària. A més, van aprendre a prioritzar la informació i a adaptar-se al temps establit. Els participants han volgut destacar l’ajuda d’un dels seus companys, Josep Soler, que també ha col·laborat en el discurs, la investigació i l’aportació d’idees. De fet, Iván Cobos ressalta que la cooperació ha sigut la base de l’equip, que ha creat un fort vincle a pesar que no es coneixien en l’inici del curs. Ara, s'han d'acomiadar d’una part fonamental de la seua rutina i és difícil. De moment, han plantejat un possible debat no oficial amb l’IES Salvador Gadea, amb qui quasi s'enfronten. A més, han proposat en el Fòrum Jove 2022 d’Alaquàs una pròpia lliga de debat al poble, ja siga als instituts o amb participació lliure. Ho tenen molt clar, si Alaquàs no pot anar als debats, els debats aniran a Alaquàs.