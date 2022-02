Lío por la petición de estatutos de la Federación de Bous al Carrer

No se han convocado todavía y las elecciones para elegir la junta directiva de la Federación de Peñas de Bous al Carrer de la C. Valenciana ya están inmersas en la polémica. Y el punto del conflicto es acceder a los estatutos del colectivo.

El próximo 4 de marzo, la federación tiene prevista una asamblea, cuyo orden del día incluye la convocatoria de elecciones a la presidencia. El actual presidente, Vicente Nogueroles, suma ya dos mandatos, de cinco años cada uno. Germán Zaragozá, secretario de la ACT Cerril per un Dia, de Paiporta, ha anunciado su intención de presentarse. Ha diseñado un proyecto basado en la “afición por los bous y no por otros intereses”, y dispone ya de un equipo con peñistas de las tres provincias valencianas.

Por ese motivo ha solicitado a la federación que se le entregue una copia de los estatutos para conocer los detalles que implica el proceso electoral. Pero hasta el momento no ha obtenido respuesta. “Primero llamé al presidente para que me los entregara y no lo hizo”, afirma. Esta semana ha tenido que recurrir a un burofax solicitando el documento. En su petición, requiere una copia de los estatutos, el censo actualizado, el listado de peñas taurinas integradas en la federación y que se encuentre al corriente de pago y ostenten el derecho al voto en los comicios.

Zaragozá recuerda que los estatutos deberían estar colgados en la pagina web de la federación. “Hace unos cinco meses estaban porque los vi, pero ahora los han retirado. Si no nos dejan consultar los estatutos, no hay transparencia, no podemos ejercer nuestros derechos como peñistas”, lamenta.

Pero no es el único al que le han negado acceder al documento que rige la federación. Vicente Ruiz, de la Peña Taurina de Emperador, explica a la revista Bous al Carrer que también los solicitó pero la Federación “se niega a entregármelos, y que se podrán consultar en la misma reunión. Tenemos todo el derecho como peñistas a consultar los estatutos en cualquier momento y a tener una copia de los mismos en nuestro poder, pues son las reglas fundamentales del funcionamiento de una asociación y, a pesar de no poseer el carácter de norma jurídica, son vinculantes para los socios y eso afecta como a socios, los estatutos son públicos”.