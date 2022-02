La Generalitat somete a participación pública la pasarela de la Pobla sobre la V-21

Tras muchos años de reivindicación, el proyecto original data de 2006, La Pobla de Farnals ha dado un paso más hacia la construcción de la pasarela ciclopeatonal sobre la V-21 que conseguirá unir los dos núcleos de La Pobla de Farnals con el área metropolitana de València.

El ayuntamiento ha recibido por parte de la Generalitat Valenciana el borrador del Estudio de Integración Paisajística del Proyecto Constructivo pasarela ciclopeatonal sobre la autovía V-21 en la Pobla de Farnals para que se exponga a participación pública durante treinta días a través de los canales oficiales del ayuntamiento.

Una vez transcurrido ese espacio de tiempo podrá procederse a la licitación de las obras, un trámite que puede durar como mínimo seis meses. “Lo que importa es que ya está ahí la pasarela, poniendo fin a una antigua reivindicación de nuestro pueblo. Unir los dos núcleos de forma sostenible tendrá un impacto en la mejora de las condiciones de vida de los habitantes del barrio de la playa, siempre dependientes del automóvil particular y nunca del todo ajustados con el servicio de transporte público. No hay ninguna duda que el turismo, actividad importantísima para La Pobla de Farnals, se beneficiará notablemente”, señala el acalde de La Pobla, Enric Palanca (PSOE)

La primera fase del itinerario ciclopeatonal entre La Pobla de Farnals y el núcleo urbano de la playa ya está construida y en servicio. Consiste en una plataforma ciclopeatonal adosada al Camí al Mar quese inicia junto al casco urbano de La Pobla de Farnals y finaliza en la glorieta oeste del enlace que elCamí al Mar tiene con la V-21. Ahora el objeto del proyecto es diseñar la segunda fase del itinerario que enlazará con el vial ciclopeatonal ya construido y continuará el recorrido hasta los viales del núcleo urbano de la playa cruzando la autovíaV-21 mediante una pasarela.

“Paso a paso, como ocurre cuando edificamos nuestra casa y no tenemos suficientes recursos para construirla de golpe. No hay quién al pedir la luna no llega ni a subir a la silla y hay quién al plantear proyectos asequibles, por fases, consigue el espaldarazo de la Generalitat. Ese es el resumen de las gestiones del ayuntamiento que se ha hecho cargo de las expropiaciones de los terrenos necesarios”, señaló.

No es un proyecto nuevo. El primer edil recuerda que el proyecto original era del 2006 y “de tanto de tiempo que pasó al cajón caducó”. El proyecto se ha tenido que hacer de nuevo. “Perdimos la oportunidad de recuperarlo en 2014 cuando se hicieron los nuevos accesos y ampliación de carriles de la V-21”, reconoce. Finalmente las gestiones empezaron en 2016 y la Generalitat Valenciana ha ejecutado la primera fase en 2020. La segunda fase empieza a ser una realidad gracias también a las fondos de inversión de la UE.

Enric Palanca considera que por fin esta vía ciclopeatonal que conecta los dos núcleos con el área metropolitana de València “supera la visión de campanario y mete a los y las vecinas de La Pobla en la agenda del gobierno autonómico y la administración europea en beneficio de la sociedad y el medio ambiente”, concluye.