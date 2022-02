El Castell d’Alaquàs va acollir unes jornades de formació i transmissió de valors impartides per Leyendas España, l’Associació Espanyola de Futbolistes Internacionals, per a l’alumnat de l’Escola Municipal de Futbol.

L’alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la regidora de Festes, Sandra Conde i el president de l’Associació Espanyola de Futbolistes Internacionals així com de l’Associació de Futbolistes del València CF, encarregada de la gestió de l’Escola Municipal de Futbol d’Alaquàs, Fernando Giner, van estar presents en la cita. El primer edil va animar l’alumnat «a continuar practicant l’esport que més els agrada com un paper fonamental en la seua formació i en el seu desenvolupament com a persona pels valors socials i personals que aporta».

Les jornades van ser impartides per tres membres del col·lectiu "Leyendas España", format per exjugadors internacionals que han format part al llarg de la seua trajectòria esportiva de la Selecció Espanyola absoluta. Es van iniciar el dilluns 14 de febrer amb la participació de l’exjugador Víctor Sánchez del Amo i Juan Sánchez i el dimarts els encarregats d’impartir les xarrades van ser els exfutbolistes Robert Fernández i Rubén Baraja. En elles va estar present com a moderador Fernando Giner.

L’objectiu d’aquestes jornades motivacionals és transmetre entre l’alumnat els valors de l’esport des de l’experiència de jugadors professionals com una ferramenta formativa per a créixer com a persones i fomentar els valors positius que el futbol pot aportar per a evitar caure en frustracions. En les jornades es va parlar de valors com superació, esforç, autoestima, autonomia i responsabilitat personal i social.

Es van abordar també les dificultats per a accedir al futbol d’elit i la importància de no abandonar els estudis. La xarrada va estar dirigida també a les famílies que van acompanyar l’alumnat per a fer-les partícipes d’aquest procés formatiu i orientar-los sobre com ajudar els seus fills i filles.