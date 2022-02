Uiso Crespo ahonda en el rodaje de “Doctor Zhivago" en “Despertar en Soria”

El periodista Uiso Crespo, vecino de Burjassot, acaba de publicar su segunda novela. Se trata de Despertar en Soria, una novela romántica cuya trama ahonda en los entresijos del rodaje en España de Doctor Zhivago. Para ello, el escritor se sirve de un hotel ficticio que lleva el nombre del protagonista de la famosa película de 1965. Ésta es la premisa de la que parte el vecino de Burjassot, quien debutó con "La canción de nuestro verano", una primera novela con la que Crespo llegó a miles de lectores españoles, pero también de Francia, Portugal, Bélgica, Brasil, República Dominicana, Uruguay o Suiza.

Ahora, con "Despertar en Soria", Uiso ha querido contar una historia marcada por la nostalgia y por diferentes problemas actuales con los que lidia la sociedad actual como la adicción a las redes sociales o el sufrimiento en silencio. "Despertar en Soria" presenta a Edu y Úrsula, una pareja que se dispone a pasar la última Nochevieja como solteros, antes de su boda. Úrsula vive obsesionada con las redes sociales, mientras que Edu tiene miedo de confesarle a su pareja que su relación carece de sentido. Para entrar en el Año Nuevo, se alojan en el Hotel Yuri Zhivago, donde trabaja Olga, una joven que siente admiración por la película que da nombre al establecimiento. Una noche, Olga conoce a Edu y es entonces cuando ambos descubren que comparten pasión por el cine. Además, ella le hace reflexionar sobre la situación que él está viviendo. A partir de ahí, Edu se verá envuelto en un angustioso cruce de caminos debiendo decidir por dónde seguir caminando.

“He creado una trama de ficción con la que muchas personas se podrán sentir identificadas”. Uiso Crespo. - Autor de "Despertar en Soria"

Despertar en Soria es una novela que destila nostalgia por diferentes razones. Una de ellas es el uso del DVD. “Quería que quienes seguimos recurriendo a él estuviéramos representados. En Twitter me encuentro muchísimos casos de personas que siguen comprándolos. Por eso me apetecía incluir ese tema”. “Cuando empecé a leer curiosidades sobre el rodaje de Doctor Zhivago me dije: ‘Da para un libro’. Así que me puse a ello”, declara Crespo afirmando que “he creado una trama de ficción con la que muchas personas se podrán sentir identificadas”. “Decidí ambientarla en Soria porque fue una provincia clave en el rodaje. He ido varias veces como turista y me apetecía contarle a la gente lo que se respira por sus calles”, finaliza Uiso Crespo.