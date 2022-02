El jurat especialista del Menja't Meliana 2022 ha decidit que el forn Quatre Cantons de Meliana és el guanyador en l'elaboració del postre a base de cacau del colleret mentre que el restaurant la Garrofera de Serra ha cuinat la millor paella de fetge de bou, en edició 2022, celebrada aquest dilluns.

El grup que havia de decidir sobre el concurs de postres estava format per l'agricultor productor de cacau de collaret, Montoliu (Meliana); la pastissera Christina Borchers, del Gremi de Confiters de València; el xef Quique Barella (Mistela i Cremaet, de València), el crític Gastronòmic Pedro Garcia Mocholí i la biòloga divulgadora i Directora de la "Guia Sustentable", Maria Diago.

El president del jurat, Toni Montoliu, ha destacat el gran nivell en les elaboracions dels participants, on es pretenia que aquesta lleguminosa fos protagonista. Com a novetat, s'ha inclòs a pastisseries i forns com a participants, ja que juguen un important paper en la integració de l'ingredient en les elaboracions dolços. "Una nova oportunitat per a posar el focus en aquest producte d'horta, de proximitat i de qualitat, que ha estat prop de desaparèixer per la pèrdua d'interès en el seu cultiu", valora l'organització.

Quatre Cantons ha guanyat amb un postre inspirat en els dolços dels avis i els productes de l'horta amb una base de crema lleugera de taronja sobre un bescuit farcit de carabassa amb una crema d cacau amb una mouse amb trossets de taronja i cacau caramel·litzat. A més, el restaurant Granero de Serra, que ha quedat segon, ha participat amb un postres en dues textures: gelat i pastís, amb panses al moscatell i amb una 'ganache' de cacau i teula. El tercer classificat ha estat el restaurant El Mosaic de Meliana, que ha titulat la seua elaboració “València al món", amb uns postres inspirats en els dolços oferits al rei Jaume I com el baklava, la carabassa valenciana i cacaus garaìnyats amb xocolata. Els guanyadorshan rebut un premi de 500 euros, 200 euros i 150 euros, respectivament, i el primer classificat ha rebut un sac de 20 quilos de cacau, de la collita de Toni Montoliu.

Concurs de paella

D'altra banda, els 17 participants en el concurs per a elaborar paella amb fetge de bou han rebut pàssades les 11 hores els ingredients de la mà de l'organització per a garantir la igualtat de condicions. El grup ha catat a cegues les 17 paelles participants, amb el cuiner Adolfo Cuquerella com a xef amfitrió, qui ha presentat i emplatat les paelles per a la seva degustació conservant la imparcialitat.

El jurat professional d'aquesta modalitat estava format per Vicky Sevilla, xef del Restaurant Arrels (Sagunt), recentment reconeguda amb una "Estrella Michelín"; el xef Eduardo Espejo, de Honoo, Grup Tastem (València), també reconegut amb estrella en el restaurant Kaido (València); David Torres, director general de Desenvolupament Rural; Paco Alonso, periodista gastronòmic; Belén Arias i Sergio Terol, presidenta i vicepresident de l'Acadèmia de la Gastronomia de la Comunitat Valenciana, i Javi Gimeno (El Racó, Meliana), promotor del concurs i president del jurat.

El jurat s'ha decantat per la paella de Mario Romero, de la Garrofera (Serra) com a guanyadora, que ja havia resultat tercer classificat en l'edició de 2019. Raúl Magraner, del Restaurant Bonaire (El Palmar) ha revalideu el podi amb una segona posició, després de resultar guanyador en 2019. El tercer lloc ha estat per a Fonda el Molino, de l'asiàtic Binhui Jiang, qui ja va ser finalista en el World Paella Day Cup de 2020. Molts cuiners participaven per segona i tercera vegada, la qual cosa confirma l'interès del sector per recuperar aquesta tradicional paella de l'Horta Nord.

Representants institucionals com la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó; la presidenta de la Mancomunitat del Carraixet, Marisa Amorós; Javier González, representant de L’ Exquisit Mediterrani; Mónica Morales, de Cambra de Comerç de València, o Alejandro Roda, de Mediterrània-Gastrònoma, han assistit i mostrat suport en aquest esdeveniment que ja es posiciona com a cita de referència en el calendari gastronòmic.

L'edició d'enguany ha inclós algunes activitats complementàries. El alcalde de Meliana, Josep Riera, ha destacat l'esforç en aquesta edició per a prestigiar els productes de qualitat i proximitat, així com el salt de qualitat del concurs per a posar el focus en la cultura gastronòmica de l'horta.